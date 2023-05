Le Heat est bluffé par le niveau de Jalen Brunson

Alors que la saison des Knicks était en jeu, Jalen Brunson a pris les choses en main lors du Game 5 pour offrir la victoire aux siens dans un Madison Square Garden plein à craquer. Avec ce succès, les Knicks reviennent à 3-2 et forcent un Game 6, qui aura lieu ce vendredi à Miami.

Si la performance du meneur des Knicks a impressionné la planète basket, l’équipe adverse est aussi bluffée.

« Son esprit de compétition est énorme » souligne l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra. « Il va donc continuer à attaquer et essayer de manipuler la défense. Il est agressif, il est physique, mais il sait aussi comment provoquer des fautes. Il est aussi intelligent, et il a donc toutes les armes. Il faut le respecter en tant que compétiteur mais aussi trouver un moyen de faire le travail ».

Auteur de 38 points, 9 rebonds et 7 passes dans cette 5e manche, l’ancien meneur de Dallas a permis à son équipe de survivre un match de plus. Mais le plus impressionnant, c’est qu’il n’est jamais sorti de la rencontre puisqu’il a disputé l’intégralité des 48 minutes. Une statistique qui rend la performance encore plus remarquable.

Encore meilleur qu’en saison régulière

« Il est talentueux, ce garçon a un grand talent » reconnait Kyle Lowry, sorti comme lui de Villanova. « Il a joué 45 minutes et 48 minutes lors des deux derniers matchs, et il faut le féliciter ».

Les sceptiques étaient pourtant nombreux quand les Knicks ont déboursé l’été dernier 104 millions de dollars sur quatre ans pour s’offrir les services de Jalen Brunson. Aujourd’hui, on parle plutôt d’un « steal » puisqu’il était tout proche du All-Star Game avec ses 24 points, 6.2 passes décisives et 3.5 rebonds. Mieux, sur la série de playoffs contre le Heat, il compile 29 points, 7 passes décisives et 5.8 rebonds.

« Il est malin, c’est l’une de ses qualités. Notre travail consiste à lui faire prendre des tirs difficiles mais j’ai l’impression qu’il a pris ses marques et qu’il réussit même ces tirs » constate Bam Adebayo.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 Total 345 27 49.3 38.6 81.2 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.5 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.