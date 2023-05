Joel Embiid regrette de ne plus avoir touché le ballon en fin de match

Pour le match le plus important de leur saison, les Sixers et Joel Embiid sont passés à côté offensivement, avec seulement 85 points marqués à 36% de réussite au shoot. Surtout, le 8/34 à 3-pts fait mal. Sans oublier les 13 petits points et le vilain 5/20 au tir dans le dernier quart-temps…

« Je trouve que, pendant tout le match, au niveau de nos shoots, on n’y croyait pas vraiment », constate Doc Rivers pour Sixers Wire. « Beaucoup de shoots étaient ouverts, on n’a pas mis dedans. Je n’ai pas aimé notre attaque. En fin de match, il faut jouer davantage avec notre intérieur. »

Les joueurs de Philadelphie auraient-ils manqué de conviction quand il fallait frapper à 3-points ? James Harden, qui a terminé de son côté avec un piteux 0/6 derrière l’arc, n’est pas vraiment d’accord.

« On y croyait mais on n’a pas mis nos tirs. Si on met dedans, le match n’est pas le même », réplique le MVP 2018. « Je trouve qu’on a eu des bons tirs dans le dernier quart-temps, comme ceux durant la saison », ajoute Tobias Harris. « Ce n’est pas tombé dedans, mais on aurait pu faire mieux pour faire circuler la balle. Sur certaines possessions, on aurait pu avoir un peu plus d’équilibre dans le jeu. »

« Je dois demander davantage la balle »

Joel Embiid, lui, va dans le sens du constat de son coach, après cette défaite, sur la circulation du ballon. « On a eu énormément de tirs ouverts, qu’on n’a pas marqués », commencele pivot des Sixers . « La balle n’a pas assez bougé. Notre attaque fut statique alors qu’on est bon quand ça bouge, que la balle va d’un côté et de l’autre. »

Surtout, le MVP 2023 a pris son dernier shoot à 3:55 de la fin du match. Les troupes de Doc Rivers ont négocié le « money time » sans s’appuyer sur leur meilleur joueur quand, à Boston, Jayson Tatum faisait alors la différence.

« Je crois ne pas avoir touché la balle dans les quatre dernières minutes de la partie. Je n’ai plus touché le ballon », regrette Joel Embiid, auteur de 26 points et 10 rebonds dans ce Game 6. « Je dois demander davantage la balle. Mais on a oublié ce qui fonctionnait en début de dernier quart-temps. Pour un intérieur, c’est compliqué d’avoir la balle et de créer quelque chose pour soi-même mais je dois le faire. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

