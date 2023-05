Kevin Durant : « Si je tiens compte du contexte, on va dire que je cherche des excuses »

Lui, au moins, s’est présenté devant la presse. Contrairement à Devin Booker, qui a quitté la salle des Suns sans répondre aux journalistes, Kevin Durant a assumé cette élimination de Phoenix dès les demi-finales de conférence, et surtout cette grosse fessée à domicile. Comme l’an passé, face à Dallas, les Suns étaient menés de 30 points à la mi-temps. Kevin Durant n’était pas présent la saison passée, mais la douleur, ou plutôt la gêne, est la même.

« C’est une mauvaise sensation… C’est gênant… » reconnaît l’ailier All-Star. « Ils ont débarqué, nous ont collé une droite au visage, et on n’a jamais récupéré. »

Grâce à Cameron Payne, les Suns ont tenu sept minutes, et ensuite, ils ont encaissé un terrible 23-2 en cinq minutes pour finir le premier quart-temps avec 44 points encaissés et 18 points de retard. Ils ne s’en remettront jamais.

« Ils ont fait ce qu’ils voulaient en attaque » poursuit Kevin Durant. « C’est difficile dans ces conditions de trouver son rythme et d’enchaîner. C’est difficile quand on donne 44 points en un quart-temps, puis 37 dans le second. Avec 81 points encaissés à la mi-temps, c’est dur d’enchaîner. »

Une chose est sûre : Kevin Durant ne veut pas mettre ça sur le compte de sa blessure de cet hiver, ou son arrivée en cours de saison. Ni même sur les blessures de Chris Paul et de Deandre Ayton.

« Si je tiens compte du contexte, on va dire que je cherche des excuses » prévient-il. « Il faudra simplement faire mieux la saison prochaine. Je me suis senti bien, mais ça manquait de régularité. Je sentais bien mes tirs au moment où ils quittaient mes mains, mais ils ne sont pas tombés dedans (ndlr : 8 sur 19 aux tirs, aucun 3-points tenté !). C’est le principe même de ce sport. C’est frustrant, mais il faut continuer de travailler. »

Pour la suite, il reste confiant. Kevin Durant a fait le forcing pour rejoindre Chris Paul et Devin Booker, et il croit en l’avenir de sa nouvelle équipe.

« C’est difficile d’envisager l’avenir, mais les fondations sont bonnes, les infrastructures aussi, et on peut s’appuyer sur ça. On peut s’améliorer, retenir la leçon, et aller de l’avant. Cela reste une question difficile à répondre à ce moment précis. Je suis sûr que lorsque l’été sera là et que l’intersaison débutera, on trouvera des solutions. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 SEA 80 35 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 39 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 40 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.2 2010-11 OKC 78 39 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 39 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 39 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.2 2013-14 ★ OKC 81 39 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.2 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 34 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 36 50.5 38.8 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GOS 62 33 53.7 37.5 87.5 0.6 7.7 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GOS 68 34 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GOS 78 35 52.1 35.3 88.5 0.4 6.0 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BRK 35 33 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BRK 55 37 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 1.0 29.9 2022-23 * All Teams 47 36 56.0 40.4 91.9 0.4 6.3 6.7 5.0 2.1 0.7 3.3 1.4 29.1 2022-23 * BRK 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 * PHX 8 34 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 Total 986 37 49.9 38.5 88.6 0.7 6.4 7.1 4.3 1.9 1.1 3.2 1.1 27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.