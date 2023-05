Deandre Ayton forfait pour le Game 6 !

Déjà privés de Chris Paul pour la sixième manche décisive face aux Nuggets, les Suns ont appris qu’ils allaient devoir se passer de Deandre Ayton ! Touché aux côtes lors d’un contact avec Bruce Brown dans la cinquième manche, le pivot de Phoenix est forfait. Mercredi, Monty Williams avait prévenu qu’il attendait les ultimes tests pour valider sa présence. Finalement, les tests n’ont pas été concluants.

C’est un coup dur pour Phoenix, même si Deandre Ayton est décevant dans cette série (10.8 pts, 8.2 rbds de moyenne), et plus globalement dans ces playoffs. En son absence, Bismack Biyombo et Jock Landale vont être mis à contribution pour empêcher Nikola Jokic de rayonner sur l’attaque des Nuggets.

Côté Denver, Jamal Murray, malade, est très incertain…

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 71 31 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHX 38 33 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHX 69 31 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.5 2021-22 PHX 58 30 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.5 2.5 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHX 67 30 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 Total 303 31 59.7 26.3 75.5 3.0 7.4 10.4 1.6 2.8 0.7 1.7 1.0 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.