Pas de Game 6 pour Chris Paul

Les Suns ont publié la traditionnelle « injured list » d’avant-match, et sans surprise, Chris Paul est forfait pour le Game 6, programmé ce soir à Phoenix. On note aussi que Deandre Ayton est « incertain » en raison de douleurs aux côtes après un choc avec Bruce Brown. « Il avait l’air bien, mais il faudra encore qu’il effectue des tests » précise Monty Williams à propos de son pivot.

Quant à Paul, il s’est entraîné avant le Game 5 à Denver, et encore mercredi. On l’a vu effectuer une séance de tirs avec Kevin Durant et TJ Warren. Le meneur All-Star se déplaçait et sautait normalement, mais c’est insuffisant pour tenter le coup ce soir, dans un match décisif.

« Comme on le voit s’entraîner, je suis sûr que certains se disent que s’il est capable de faire ça, il devrait jouer » enchaîne le coach des Suns, à propos de son meneur de jeu. « Sauf que je ne veux pas spéculer sur ce point car selon les rapports qui me parviennent, rien n’a changé en termes de disponibilité. En revanche, il en fait plus, c’est certain. »

Touché dans le Game 2 sur une action anodine il y a 10 jours, Paul va donc se contenter de rester sur le banc, à jouer les assistants de luxe et à encourager ses coéquipiers. En cas de victoire, peut-être qu’il sera en mesure de jouer un Game 7 prévu dimanche, avec un jour de plus de repos. Pour Williams, la présence de Paul ne se résume pas en points ou en passes.

« Ce n’est pas une question de savoir s’il peut être efficace » conclut-il. « C’est une question de savoir comment son efficacité peut nous aider dans de nombreux domaines. On sait tous ce qu’il peut apporter sur un terrain. Ce sont des choses qui ne se mesurent pas. C’est du leadership, et beaucoup de choses. »