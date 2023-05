Draymond Green ne voulait pas prendre une nouvelle soufflante de Tom Izzo

Avec ses 20 points dans le Game 5 face aux Lakers, Draymond Green a bien aidé Stephen Curry pour s’offrir un Game 6 à Los Angeles, et ainsi prolonger la série. L’ailier fort avait aussi dépassé les 20 points (21) lors du Game 5 du premier tour face aux Kings. Mais avant ces deux matchs, il fallait remonter à décembre 2019 pour le retrouver franchir cette barre des 20 points sur une rencontre. C’était lors d’un match de Noël, contre Houston…

En difficulté lors des deux matchs à Los Angeles, en particulier lors du Game 3, où il a été gêné par les fautes toute la rencontre, Draymond Green a affiché un surplus d’agressivité. Grâce à Tom Izzo, son ancien coach en NCAA.

« Il m’a envoyé un message hier » explique ainsi Draymond Green. « Il m’a dit : ‘Je serai là demain’. Il m’a renvoyé un message ce matin : ‘C’est bon, je suis là’. Je me suis dit qu’il fallait y aller. »

Est-ce ça qui explique qu’il a été le meilleur marqueur des Warriors dans le premier quart-temps, avec 8 points dont le premier panier du match à 3-points ? Peut-être en partie, car Draymond Green explique qu’il a pris une soufflante de la part du mythique coach de Michigan State après le troisième match de la série…

« Si je ne joue pas bien, je vais me faire engueuler, et je ne veux pas de ça. J’ai déjà entendu ça il y a quelques jours : ‘C’est la première fois depuis longtemps que je te vois te faire sortir d’un match par l’arbitrage ! C’est n’importe quoi…’ Je ne voulais plus entendre ce genre de choses » assure l’ailier fort.

Une agressivité en attaque qui change beaucoup de choses

Tom Izzo n’est toutefois pas le seul à avoir suggéré à Draymond Green d’être plus agressif.

« Je voulais absolument donner le ton », confirme l’intéressé. « Jacob Rubin (assistant de Steve Kerr) m’a dit avant le match : ‘Tu as bien joué, mais je n’ai pas encore senti ta présence comme je sais que tu peux le faire. Ta présence doit se faire sentir. Pour cela, il faut que tu sois agressif des deux côtés du terrain. Et le faire verbalement, pour que tout le monde t’entende’. J’ai eu l’impression qu’on me manquait de respect ».

Stephen Curry a adoré, car l’agressivité de Draymond Green en attaque met une pression différente sur la défense des Lakers. Le meneur a aussi apprécié plusieurs paniers « précieux » de son coéquipier. Le premier, pour donner le ton du match, mais aussi d’autres, notamment un dans le quatrième quart-temps, en fin de possession.

« Je pense qu’il y a une statistique quelque part qui dit que lorsque [Green] marque un certain nombre de points, nous gagnons généralement », réfléchit Steve Kerr, qui a raison car quand son ailier fort dépasse les 20 points, Golden State gagne plus de 80% de ses rencontres (43 victoires – 10 défaites), saison régulière et playoffs compris. « Quand il est agressif comme ça, qu’il cherche à attaquer, il ajoute une autre dimension à notre équipe. J’ai adoré son approche du jeu ce soir … Il était du genre : ‘J’arrive' ».

De quoi donc permettre d’éviter l’élimination à Golden State… et une nouvelle gueulante de Tom Izzo.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 Total 758 29 44.9 31.4 71.2 1.1 5.9 7.0 5.6 2.8 1.4 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.