Le nouveau contrat TV des Suns bloqué par la justice américaine

L’annonce du prochain contrat TV dévoilé par les Suns n’a pas fait que des heureux. Annoncé pour 2023/24, celui-ci visait à pouvoir diffuser gratuitement les matchs des Suns par voie hertzienne sur les territoires de Phoenix, Tucson et Yuma, via un partenariat conclu avec Gray Television Inc GTN.N et la startup vidéo « Kiswe ».

Actuel détenteur des droits de diffusion via son diffuseur Bally Sports Arizona, Diamond Sports s’est toutefois senti lésé et a poursuivi la franchise de l’Arizona pour faire annuler ce contrat (avec demande de dommages et intérêts). Le contrat liant Diamond Sports et les Suns prend pourtant fin à l’issue de cette saison, et la société est en faillite, mais elle disposait d’un droit de préemption.

Un juge des faillites américain a donc bloqué le futur accord conclu par les Suns avec son nouveau diffuseur.

Selon la loi américaine sur les faillites, le juge a ainsi estimé que ce nouvel accord interférait avec le droit contractuel de Diamond Sports, malgré sa situation financière, de pouvoir renégocier une prolongation de contrat avec les Suns, coupables également d’avoir précipité une annonce qui a mis en péril la relance de Diamond Sports.

La demande de dommages et intérêts sera étudiée lors d’une audience ultérieure.