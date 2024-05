Diamond Sports veut bloquer le nouveau contrat TV des Suns

Les Suns ont récemment annoncé que les matches de leur saison 2023/24 seraient diffusés par voie hertzienne, donc gratuitement, à Phoenix, Tucson et Yuma. Et aussi en streaming, pour les plus jeunes notamment.

Ce choix était justifié par la fin de contrat entre la franchise et son diffuseur Bally Sports Arizona. De plus, ce dernier appartient à Diamond Sports, qui a déposé le bilan en mars.

The Athletic nous apprend néanmoins que l’entreprise a décidé de poursuivre les Suns afin de bloquer leur nouvel accord pour la saison prochaine.

Pourquoi ? Parce que Diamond Sports affirme que le contrat avec les Suns (et le Mercury en WNBA) lui offrait un droit de préemption, et donc la possibilité de s’aligner sur les offres du nouveau diffuseur (Gray Television).

Les Suns répondent à Diamond Sports

D’après l’entreprise, malgré des contacts directs avec la franchise, les Suns n’ont pas ouvert cette porte, et ils auraient donc ainsi enfreint la loi sur les faillites.

« La perte potentielle par Diamond Arizona d’environ 70 matches de la NBA, fournis par les Suns chaque saison, met en péril notre activité, menaçant directement notre capacité à nous réorganiser », déclare l’entreprise.

Voilà pourquoi Diamond Sports demande au tribunal non seulement d’annuler l’accord annoncé par Phoenix avec Gray Television, mais réclame également des dommages et intérêts.

« Cela n’empêchera pas les Suns et le Mercury de rendre leurs matches accessibles au plus grand nombre », a répondu le propriétaire de la franchise, Mat Ishbia. « La position de Diamond est totalement inexacte. On va de l’avant avec cet accord et on ne peut pas être plus enthousiaste quant à ce qu’il signifie pour nos fans et notre avenir », a ajouté Josh Bartelstein, le PDG de la franchise.