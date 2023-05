Bam Adebayo déçu d’avoir encore raté la « All-Defensive First Team »

Les All-Defensive Teams de l’année ont été publiées mardi et ont forcément fait leur lot de déçus. Parmi eux, on compte Bam Adebayo, qui visait la « All-Defensive First Team » mais s’est finalement retrouvé dans le deuxième meilleur cinq de l’année. Il faut dire que c’est la quatrième fois consécutive qu’il finit dans le deuxième cinq…

« Il y a toujours du travail à accomplir. Je veux toujours le titre de meilleur défenseur de l’année et faire partie de la All-Defensive First Team », a-t-il affirmé hier avant le Game 5 face aux Knicks.

Dans le meilleur cinq défensif des playoffs ?

Devancé par Brook Lopez et Jaren Jackson Jr, élu meilleur défenseur de l’année, mais aussi Evan Mobley, qui figurent dans le meilleur cinq défensif de la saison, Bam Adebayo peut se targuer d’avoir réalisé une bien meilleure campagne de playoffs que ses petits camarades, tous éliminés dès le premier tour.

Pour lui, c’est pourtant là que l’on peut le mieux juger de la qualité d’un défenseur.

« J’ai l’impression qu’on ne le remarque (son impact défensif) pas vraiment avant les séries de playoffs », a-t-il ajouté. « C’est pourtant à ce moment-là que les gens peuvent vraiment commencer à voir qui je suis, ce que je peux faire et à quel point je suis spécial ».

Entre Joel Embiid, Bam Adebayo et Anthony Davis, le meilleur cinq défensif de ces playoffs auraient en effet une toute autre allure que celui de la saison régulière.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 Total 418 29 55.4 12.9 75.5 2.2 6.3 8.5 3.4 2.5 1.0 2.1 0.9 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.