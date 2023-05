Danuel House Jr, la surprise payante de Doc Rivers

Un James Harden quasiment en triple-double, un Joel Embiid dominant dans la peinture ou encore une montée en puissance de Tyrese Maxey : telles étaient les performances auxquelles on pouvait s’attendre, en amont du Game 5. Celle qu’on aurait en revanche plus difficilement prédite ? Que le facteur X des Sixers soit Danuel House Jr.

À vrai dire, lui-même ne s’y attendait pas. « Pour être honnête, [Doc Rivers] ne m’avait rien dit » a-t-il ainsi assuré, après une solide performance à 10 points (5/7 aux tirs) et 5 rebonds en 15 minutes en sortie de banc, dans l’énorme victoire de Philly cette nuit. « Il m’a surtout dit de jouer. Mon boulot est d’apporter de l’énergie à l’équipe, de défendre et d’être sûr d’exécuter les systèmes. »

Pour relancer Danuel House Jr, Doc Rivers dit lui avoir agi « à l’instinct« . « Avec le staff, on en avait parlé [de relancer un joueur]. On hésitait entre trois joueurs, et House n’était pas notre choix principal, je peux vous le dire. Mais finalement, je l’ai choisi. Car j’ai trouvé qu’on avait besoin de taille, et plus largement d’un profil athlétique. Et c’est ce qu’il est. Et puis, il est habitué à jouer avec James [Harden], ce qui est important. »

Le soldat par excellence

Précieux par son profil athlétique, et notamment sa capacité à jouer la contre-attaque et à finir en transition (ses 10 points ont été marqués au cercle), Danuel House Jr. a aussi fait preuve d’une importante solidité en défense, en particulier face à Malcolm Brodgon, porteur de balle de la « second unit » des Celtics, pourtant plus rapide.

« C’était ma mission principale, la raison pour laquelle Doc a fait appel à moi » notait-il, à ce sujet. « Donc je voulais m’assurer d’être dans les bons spots, de faire les bonnes rotations afin de permettre à l’équipe de continuer à exécuter notre jeu, et notamment pousser en contre-attaque. »

Pour la plus grande satisfaction de James Harden, son ancien coéquipier à Houston, « heureux de l’avoir dans son équipe. Il connait son rôle. Evidemment il peut shooter, mais il est aussi un très bon finisseur et défenseur. Il sait faire tous un tas de trucs dont n’importe quelle équipe a besoin » appréciait en effet « The Beard ».

Danuel House Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 WAS 1 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017-18 PHX 23 18 43.4 25.9 80.6 0.6 2.7 3.3 1.1 1.0 0.3 0.5 0.3 6.6 2018-19 HOU 39 25 46.8 41.6 78.9 0.6 3.0 3.6 1.0 2.1 0.5 0.9 0.3 9.4 2019-20 HOU 63 30 42.7 36.3 81.1 0.9 3.3 4.2 1.4 2.1 1.1 0.9 0.5 10.5 2020-21 HOU 36 26 40.4 34.6 65.1 0.5 3.2 3.7 1.9 1.9 0.6 1.0 0.4 8.8 2021-22 * All Teams 42 17 40.4 37.6 75.9 0.4 2.2 2.6 1.1 1.2 0.5 0.8 0.4 5.9 2021-22 * UTH 25 20 44.7 41.5 69.2 0.6 2.2 2.7 1.0 1.4 0.6 0.6 0.5 6.8 2021-22 * HOU 16 15 33.8 29.4 89.5 0.3 2.4 2.7 1.2 1.0 0.3 1.1 0.3 4.8 2021-22 * NYK 1 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 PHL 56 14 47.2 33.6 75.0 0.2 1.5 1.7 0.8 1.2 0.3 0.5 0.2 4.8 Total 260 22 43.3 36.2 76.1 0.5 2.6 3.2 1.2 1.6 0.6 0.8 0.4 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.