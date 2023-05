Kevin Durant n’a pas apprécié l’espionnage des Nuggets

Alors que Nikola Jokic est allé saluer Mat Ishbia, le nouveau propriétaire des Suns, avant le Game 5, les esprits se sont encore échauffés entre les Suns et les Nuggets.

Cette fois, c’était en toute fin de troisième quart-temps, alors que les Nuggets menaient d’une vingtaine de points. Alors que les Suns se rassemblaient au moment d’un lancer-franc, Bruce Brown et Nikola Jokic sont allés les « espionner » et Kevin Durant n’a pas apprécié. Au point de bousculer le double MVP, et d’écoper d’une technique.

« Il n’y avait absolument rien de grave… Ils étaient excités. Ils avaient une grosse avance, et on essayait de dessiner un système. Vous savez comment ça se passe. Pour moi, ce n’était rien… » explique Kevin Durant.

Monty Williams demande à la NBA de sévir

Après avoir revu les images, les arbitres ont aussi collé une technique à Bruce Brown, qui s’en était pris aux remplaçants.

« Durant était dans la réaction… Je ne sais pas pourquoi Bruce a réagi comme ça, car s’il n’avait pas réagi, on avait un lancer-franc à tirer. Comme il a réagi, on n’a pas eu de lancers-francs. Donc, en fait, j’en veux à Bruce » se marre Nikola Jokic.

Interrogé sur cet « espionnage », le Serbe se défend : « C’était juste pour voir le système. Je trouve que ça peut être très utile ».

Un procédé qui n’enchante guère Monty Williams, et il aimerait que la NBA surveille ce comportement de plus près. « Il faut qu’elle s’occupe de ça… Il y a trop de choses idiotes en NBA avec ça. Tout le monde le fait, et il devrait y avoir une règle qui stipule qu’on ne peut pas s’approcher d’un rassemblement des joueurs adverses ».

