Austin Reaves s’est réveillé au meilleur moment

Si Lonnie Walker IV a évidemment été le héros de la soirée, pendant que LeBron James et Anthony Davis étaient fidèles à eux-mêmes pour guider toute l’équipe, l’autre grand artisan de la victoire des Lakers face aux Warriors dans le Game 4 se nomme Austin Reaves.

Auteur de 21 points en 34 minutes, à 7/15 au shoot (dont 3/6 à 3-points) et 4/4 aux lancers-francs, le « combo guard » n’a pas ménagé ses efforts en attaque pour s’imposer comme la troisième option offensive de Los Angeles, compte tenu du manque de réussite de son compère de « backcourt », D’Angelo Russell.

Également responsabilisé en défense, pour tenter de ralentir notamment Stephen Curry ou Klay Thompson, Austin Reaves s’est principalement distingué en seconde période, où il a inscrit 14 de ses 21 points. Avec notamment cette grosse séquence au retour des vestiaires, où il a initié un « run » de 10-0 qui a remis les idées des « Purple & Gold » en ordre (avant qu’un nouveau craquage collectif ne survienne néanmoins)…

De quoi retrouver de la confiance, au sortir de cinq matchs plus compliqués dans le jeu, où le joueur de bientôt 25 ans ne tournait qu’à 11.0 points, 5.0 rebonds et 4.2 passes de moyenne, pour seulement 34% de réussite au shoot (dont 28% à 3-points).

« Dans cette série, à chaque fois que je sortais du terrain, j’étais frustré car je n’avais pas bien joué », livre-t-il à ce sujet. « Mais je me souviens qu’une fois, LeBron [James] m’a dit d’oublier tout ça. Je suis dans cette position pour une raison, j’ai montré ce que je pouvais faire et tout le monde croit en moi. Obtenir ce genre de validation [de la part de ses coéquipiers et de son coach, ndlr] même quand vous traversez des moments compliqués, ça ne peut que vous donner la confiance nécessaire pour continuer d’être vous-même. »

Reboosté par… Gary Payton « himself » !

Séduisant en ouverture de ces playoffs, avec 17.8 points, 4.5 rebonds et 4.0 passes de moyenne lors des quatre premiers matchs de la série contre les Grizzlies (à 49% au shoot, dont 41% à 3-points), Austin Reaves a donc ensuite connu un gros passage à vide, qui n’a cependant pas perturbé la belle alchimie trouvée par les Lakers.

Frustrant, mais pas surprenant pour autant, puisqu’il faut tout de même rappeler que celui qui n’a pas été drafté à sa sortie de la fac d’Oklahoma participe à la toute première campagne de playoffs de sa carrière…

« Ce sont ses premiers playoffs et il fait de l’excellent boulot pour lutter face aux hauts et aux bas, pour essayer de rester agressif, impliqué, concentré et de ne pas perdre pied », positive son coach, Darvin Ham. « J’attends de lui qu’il soit sans peur, comme toujours, et il l’a été. Il y a eu des moments où il n’a pas été bon, mais c’est un soldat, je suis allé le voir et je lui ai dit : ‘Reste agressif, toujours, et tiens-toi prêt’. Il doit juste continuer de ne pas avoir peur, d’être agressif et concentré, comme à son habitude. Il va les traverser, ces épreuves difficiles. »

Pour les traverser, Austin Reaves a notamment pu s’appuyer indirectement sur les mots qui lui ont été prononcés par un certain… Gary Payton. « Je t’aime bien, tu as ce chien en toi et j’aime ça, j’aime que tu aies ça en toi », lui a ainsi glissé le meneur Hall of Famer, qui n’est autre que le père de Gary Payton II, joueur de… Golden State !

« Honnêtement, je ne m’en suis pas soucié comme j’aurais dû, car j’étais énervé par le match », détaille-t-il, concernant cette séquence survenue en sortie de Game 2 perdu par les siens. « Mais après coup, je suis monté dans le bus et je me suis dit : ‘Attends, ça vient de se produire !’. C’est le chien ultime, un basketteur et un défenseur très, très, très, très référencé, donc qu’il reconnaisse ce que je fais, c’est quelque chose de spécial. Dès que vous obtenez ça de la part d’un Hall of Famer ou de quelqu’un présent dans la ligue depuis longtemps, ça signifie beaucoup. »

Un apprentissage « à la volée »

Reste à savoir si Austin Reaves parviendra à capitaliser sur ce rebond pour la suite de sa demi-finale de conférence et pourquoi pas pour la suite des playoffs, en cas de qualification en finale de conférence pour y défier les Nuggets ou les Suns. À en croire l’intéressé, cela a tout pour le booster mentalement, mais aussi physiquement…

« Je suis un homme honnête et je me sens bien actuellement, un peu mieux que lors des trois précédents matchs », avoue-t-il à ce propos. « Mais ça fait partie du jeu : j’ai passé les six matchs de la première série à chasser [Desmond] Bane et Ja [Morant], on en est au 92e match de la saison [le 93e en réalité, ndlr] et ce sont mes premiers playoffs. C’est comme si je jouais trois saisons universitaires en une seule, donc j’apprends à la volée et c’est très amusant. Il y a de bons vétérans autour de moi pour m’aider à apprendre. »

Malgré son manque d’expérience au plus haut niveau, Austin Reaves n’est pas dupe : il sait pertinemment qu’il faut désormais achever les Warriors, pour les empêcher de renverser une nouvelle situation mal embarquée…

« Cette série est loin d’être terminée, on doit y aller et gagner encore une fois », prévient-il ainsi, alors que le Game 5 se disputera ce jeudi, à San Francisco.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 29 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.6 0.3 13.0 Total 125 26 50.1 36.3 85.6 0.6 2.5 3.1 2.6 1.6 0.5 1.1 0.3 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.