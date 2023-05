Alexandre Sarr file à son tour dans le championnat australien

Après Ousmane Dieng, Tom Digbeu et Hugo Besson la saison passée, puis Rayan Rupert cette saison, c’est au tour d’Alexandre Sarr (18 ans, 2m13) de rejoindre la première division australienne, dans le but de faire grimper sa cote en vue de la Draft 2024, où il est attendu parmi les 20 premiers choix.

« Petit » frère d’Olivier Sarr, l’intérieur qui a fait ses classes au Real Madrid, en équipe de jeunes, a passé les deux dernières années au sein de l’Overtime Elite, ligue professionnelle créée en 2021, basée à Atlanta, qui s’adresse aux jeunes basketteurs âgés de 16 à 20 ans. Il a également participé à la Coupe du Monde U17 où la France a décroché le bronze (12 points, 3.9 rebonds, 1.4 contre, 1.3 passe décisive et 1 interception en 18 minutes par match).

L’heure est donc venue de se frotter à un basket plus physique et sans doute plus proche dans le style de ce qui se fait en NBA/G-League. Il sera ainsi le tout premier prospect à rejoindre Perth dans le cadre du programme « Next Star » mis en place par la NBL pour attirer de jeunes talents dans l’objectif de l’envoyer en NBA.

Les conseils d’Ousmane Dieng

« J’étais à la recherche d’un nouveau défi. L’expérience de l’Overtime Elite a été formidable. J’ai reçu beaucoup d’aide et j’ai beaucoup progressé ces deux dernières années. Je dois maintenant passer à l’étape suivante dans mon jeu, et la NBL, c’est ce qu’il me faut », a-t-il déclaré, expliquant avoir échangé avec les autres joueurs ayant fait le même choix avant lui. « Cela m’a aidé car je connais ces joueurs et je sais ce qu’ils en disent. J’ai parlé avec Ousmane Dieng parce qu’il est le coéquipier de mon frère à OKC, il m’a dit que c’était une grande ligue et une voie pour passer à l’étape suivante de mon jeu ».

À la fin de la saison de l’Overtime Elite, Alexandre Sarr retournera à Toulouse pour s’entraîner avec son grand frère et devrait ensuite rejoindre l’Australie à la fin du mois de juillet.

« Mon frère et moi sommes très proches. Nous nous parlons tous les jours. Nos chemins se sont dessinés différemment. Il n’a pas suivi une ligne droite jusqu’à la NBA. Il m’a dit de ne pas me considérer comme le petit jeune de Perth la saison prochaine, mais d’aller sur le terrain pour être compétitif, pour avoir un impact des deux côtés du terrain et pour être l’un des meilleurs joueurs à chaque match, peu importe si je joue contre des gars de mon âge ou des adultes. C’est ma mentalité », a-t-il ajouté.

Stats 2022/23 dans l’Overtime Elite : 11.1 points à 48% de réussite au tir dont 30% à 3-points, 6.4 rebonds, 2.0 passes, 0.9 interception et 1.1 contre par match (25 minutes de moyenne)