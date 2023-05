L’oiseau D’Angelo Russell a retrouvé ses ailes à Los Angeles

S’il n’a pas marqué de la deuxième mi-temps, les 21 points de D’Angelo Russell en première période, lors du Game 3 remporté contre les Warriors, ont été précieux pour les Lakers. Notamment pour changer le momentum.

Avec son 5/7 de loin, le meneur a ainsi ouvert pas mal d’espaces pour ses coéquipiers, qui affichaient de leur côté un pauvre 3/12 derrière la ligne à 3-points au moment de rejoindre les vestiaires…

C’est pour ce type de performances que les Lakers l’ont fait revenir dans le cadre du transfert de Russell Westbrook.

« À quel point est-ce que j’apprécie tout ça ? J’ai eu l’impression d’être freiné, honnêtement (quand il était chez les Wolves). Je devais être la troisième option. Certains soirs, j’étais un peu plus agressif et j’étais un peu retenu en arrière. Aujourd’hui, je peux m’épanouir et être agressif, ce qui lance aussi les autres. Et quand une équipe peut s’appuyer sur ce type d’énergie, c’est amusant » explique-t-il à The Athletic.

À Los Angeles, il n’est pourtant toujours qu’une troisième option, derrière Anthony Davis et LeBron James, mais son rôle est bien plus clair puisque les Lakers ont vraiment besoin de son shoot extérieur pour créer des espaces.

« J’avais l’impression que le style dans lequel je jouais m’enlevait toute confiance en moi. Je suis un tueur. Je suis un oiseau qui a besoin de voler, et je ne pouvais pas vraiment voler là-bas »

Et puis le meneur de 27 ans, free agent cet été, peut s’imaginer un avenir chez les Lakers. Il savait par contre que son temps était compté chez les Wolves…

« Je sentais qu’ils n’allaient pas pouvoir me payer, alors je m’y attendais (à son transfert). J’avais l’impression que j’allais surpasser leur offre (des Timberwolves), quelle qu’elle soit, et que je serais alors dans une position où j’allais devoir prendre une décision. Je me suis contenté de garder mes cartes en main et j’ai laissé les Dieux du basket gérer le reste. »

Le reste, même si D’Angelo Russell assure n’avoir jamais formellement demandé à être transféré, c’est donc ce retour dans la Cité des Anges, où il avait été drafté en deuxième position en 2015, avant d’être échangé aux Nets, deux ans plus tard, pour faire de la place à Lonzo Ball. Reste à voir si cette deuxième pige sera plus solide alors que le meneur reste très inconstant. Pour le moment, il semble juste apprécier d’avoir quitté la cage des Wolves.

« J’avais l’impression que le style dans lequel je jouais m’enlevait toute confiance en moi. Je suis un tueur. Je suis un oiseau qui a besoin de voler, et je ne pouvais pas vraiment voler là-bas » conclut-il ainsi.

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.3 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.3 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 Total 495 30 42.6 36.2 78.8 0.5 3.0 3.5 5.7 1.9 1.1 2.8 0.3 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.