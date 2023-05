Audiences TV | Les Warriors continuent d’attirer les téléspectateurs

Malgré le « blowout », le Game 2 de la série entre les Warriors et les Lakers a encore cartonné à la télévision américaine. Le match a ainsi attiré 7.35 millions de téléspectateurs en moyenne, avec un pic à 8.39 millions.

C’est un tout petit peu moins que le Game 1, qui avait attiré de son côté 7.4 millions de téléspectateurs.

La NBA peut en tout cas se frotter les mains, comme ses diffuseurs, car le match a été le programme le plus visionné à la télévision américaine lors de cette soirée de jeudi, notamment chez les jeunes adultes. Entre 18 et 54 ans, les parts d’audience du Game 2 étaient ainsi le double de n’importe quel autre programme diffusé à la même heure.

Globalement, Stephen Curry et les Warriors confirment en tout cas leur capacité d’attraction télévisuelle, en ayant participé aux cinq matchs les plus regardés depuis le début de ces playoffs ! Et depuis 2012, ils comptabilisent neuf des dix meilleures audiences sur les matchs du premier tour et des demi-finales de conférence.