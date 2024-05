Retour réussi pour Jimmy Butler

Absent du Game 2 à cause de sa blessure à la cheville droite contractée dans la première manche, Jimmy Butler était bien de retour pour le Game 3 et n’a pas mis longtemps à se montrer.

Il a inscrit 10 points dans le premier quart-temps, alors même que les cinq jours qu’il a passés à l’infirmerie ont cassé son rythme. Il termine avec 28 points à 9/21 au shoot dans la victoire du Heat.

« Je me sens bien », confirme le joueur de Miami à ESPN. « Il a fallu beaucoup récupérer et m’assurer que je puisse bouger. J’ai une très bonne équipe derrière moi, que les gens ne voient pas et qui est toujours là pour moi, qui s’assure que j’ai tout ce dont j’ai besoin pendant que je ne suis pas sur le terrain pour récupérer. »

Pas un match à moins de 25 points en playoffs

Les propos de Jimmy Butler sont rassurants car Erik Spoelstra a fait peur à tous les fans du Heat pendant la rencontre. Le joueur vient de jouer l’intégralité du troisième quart-temps, a semblé touché à un moment et le coach est alors interrogé sur le parquet. Ce dernier explique que l’ancien de Chicago est blessé à la cuisse…

« Je n’aurais sans doute pas dû dire ça », reconnaît le coach après la partie. « Il va bien et n’a même pas mis de glace de dessus. C’était simplement une de ces douleurs qui disparaît après trois actions. »

En accord avec Jimmy Butler, le coach relancera le joueur à cinq minutes de la fin, pour quelques instants seulement. Le temps de dépasser la barre des 25 points pour la septième fois en sept matches dans ces playoffs.

« Il est sur sa lancée », juge Bam Adebayo. « Il joue à un très haut niveau. Le truc avec lui, c’est qu’il faut simplement lui donner de l’espace. Dès qu’il est en un-contre-un face à un intérieur, c’est soit panier, soit faute. »

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.6 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.1 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 20.0 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.4 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.7 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 Total 814 33 47.0 32.9 84.4 1.6 3.7 5.4 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.