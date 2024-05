Le MVP de la nuit | Anthony Davis, Impairator

Drôle de schéma qui s’est mis en place dans ces playoffs, avec un Anthony Davis extrêmement dominateur… dans les matchs impairs des séries, mais beaucoup plus discrets lors des matchs pairs.

Sur les Game 1, 3 et 5 des deux premiers tours (cinq matchs disputés), face aux Grizzlies et aux Warriors, l’intérieur tourne ainsi à 27.8 points, 16.8 rebonds, 2.8 passes et 4 contres de moyenne, à 57% de réussite au tir. Sur les Game 2, 4 et 6 (quatre matchs), par contre, ses moyennes baissent à 13 points, 10.3 rebonds, 2.5 passes et 4 contres, à 40% de réussite, alors qu’il prend beaucoup plus de tirs dans les matchs impairs (19 contre 12).

Cette nuit, c’était un match impair, et on a donc eu droit à du grand Anthony Davis, dominateur des deux côtés du terrain pour faire mal à Draymond Green et aux Warriors par sa mobilité et sa verticalité.

Il termine ainsi la rencontre avec 25 points à 7/10 au tir, et 11/12 aux lancers-francs, 13 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 4 contres, en se montrant notamment essentiel dans le 30-8 qui a permis à Los Angeles de renverser le « momentum » de la rencontre avant la mi-temps, avec ce layup au buzzer pour bien finir la séquence…

Des variations dans ses performances qu’Anthony Davis minimise.

« Les tirs que j’ai eus dans le Game 1, je les ai eus dans le Game 2. Je les ai réussis dans le Game 1, je les ai ratés dans le Game 2 » répond-il ainsi, interrogé sur le sujet. « Les mêmes tirs que j’ai eus dans le Game 2, je les ai eus dans le Game 3. Je les ai ratés dans le Game 2 et je les ai réussis dans le Game 3. Je considère que j’ai simplement raté des tirs. Je n’ai rien fait de différent. Je n’ai rien changé. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.2 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.1 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 Total 736 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.6 2.5 2.4 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.