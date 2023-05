Une séance vidéo salutaire pour les Sixers ?

La séance a dû être douloureuse, mais les Sixers ont bien dû passer par là. Après avoir sorti le grand jeu dans le sillage d’un James Harden exceptionnel pour s’imposer à Boston dans le Game 1, les hommes de Doc Rivers viennent de passer au travers sur les deux derniers matchs, avec un « blowout » dans le Game 2 (121-87) et un revers glaçant dans le Game 3 à domicile au soir de la remise du trophée de MVP à Joel Embiid (102-114).

Au lendemain de cette contre-performance, les joueurs ont donc dû passer par une séance vidéo où ils ont pu énumérer l’ensemble de leurs erreurs. Pour Tyrese Maxey, au coeur de la tempête avec James Harden (respectivement à 4/16 et 3/14 au tir vendredi soir), la session aurait au moins permis au groupe de de ressouder avant d’aborder un Game 4 qui arrive dès ce dimanche dans l’après-midi à Philly.

« Le plus important aujourd’hui est que nous avons été honnêtes les uns avec les autres, et c’est une bonne chose », a-t-il déclaré. « On doit rester honnête lorsqu’on est en famille. La famille doit pouvoir s’exprimer. Tout le monde doit exprimer les émotions qu’il ressent, il faut que ça puisse sortir. Et je pense que nous avons fait du bon travail là-dessus toute l’année ».

Tyrese Maxey et James Harden pour faire pencher la balance

Le « combo guard » est également conscient de sa responsabilité et va devoir retrouver son impact offensif pour aider son équipe à retrouver le droit chemin, alors qu’il shoote à 37% d’adresse au tir depuis le début de la série. Il a ainsi passé une bonne partie de l’entraînement d’hier à travailler sur son tir et ses attaques du cercle.

« Oui, j’essaie de stimuler un peu tout ça et de retrouver mon toucher. J’ai l’impression de l’avoir perdu dans le dernier match et c’est vraiment ce que j’essayais de faire aujourd’hui, retrouver mon toucher, mon rythme », a-t-il ajouté. « Le coach s’en est pris à moi. Il m’a dit qu’il avait l’impression que j’avais commencé le troisième quart-temps avec confiance, puis qu’après avoir raté un ou deux tirs, ma confiance est partie, j’ai cessé d’être agressif et j’ai commencé à essayer de forcer. Je dois juste être confiant tout au long du match et continuer à être agressif ».

Doc Rivers aurait en revanche plutôt épargné James Harden sur la séance vidéo, et a plutôt encouragé « The Beard » à rester dans la prise de décision, à jouer pour les autres, malgré le déchet occasionné dans le Game 3.

« Les Celtics viennent en aide sur les drives de tout le monde, donc ils amènent du monde, et James doit prendre la bonne décision. Et dans l’ensemble, je pense que c’est ce qu’il le fait. Il y a eu un moment où je suis sûr que les gens ont pensé qu’il aurait pu shooter, mais il allait sur sa droite… Pour moi, le fait qu’il soit un passeur n’est pas une mauvaise chose pour nous ».

La pression monte et les Sixers ne sont pas loin de se retrouver « dos au mur » avant ce Game 4 comme l’a souligné Tyrese Maxey. En plus des ajustements tactiques, l’aspect mental aura également une grande importance.

« C’est le propre des playoffs. Ça ressemble à du terrorisme émotionnel à certains moments, mais vous devez y faire face. Il faut être capable de le gérer. Sinon, vous perdez. Et je l’ai dit, ça fait partie du jeu. Il faut savoir y faire face. Je crois qu’après avoir revu le match, on s’est senti bien mieux », a conclu Doc Rivers.