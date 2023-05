Al Horford a montré qu’il était bien un « tireur d’élite »

Avant cette nuit, c’est peu dire que Al Horford connaissait depuis cinq matchs une vraie crise de confiance en attaque : 5.8 points de moyenne, à seulement 36% au shoot (dont 22% à 3-points). Lui qui, sur la saison régulière, tournait pourtant à près de 10 points de moyenne et 48% au shoot (dont 45% à 3-points).

Forcément, avant le Game 3 à Philadelphie, le Dominicain a été invité à réagir sur cette panne offensive : « J’obtiens toujours de bonnes positions de shoots et je continuerai de les prendre [les tirs, ndlr]. Même pendant la saison [régulière], j’ai connu des hauts et des bas. C’est comme ça, ça fait partie du jeu quand vous êtes un tireur d’élite. »

Sauf qu’au moment où Al Horford s’est qualifié de « tireur d’élite », un journaliste s’est mis à rire et l’intérieur des Celtics lui a alors demandé s’il pensait qu’il n’en était pas un et si ses chiffres en la matière ne parlaient pas en sa faveur. Un échange qui a peut-être motivé le vétéran pour la rencontre…

Essentiel pour l’attaque des Celtics

Et lors de ce fameux Game 3 face aux Sixers, une équipe avec laquelle il a accessoirement joué un an, « Big Al » a répondu avec la manière, puisqu’il a terminé avec 17 points (et 7 rebonds) en 31 minutes, avec surtout un excellent 5/7 à 3-points ! L’une de ces réussites primées a d’ailleurs été déterminante, pour remettre Boston à +7 à un peu moins de 3 minutes 30 de la fin du match.

Fondamental dans le succès des Celtics à Philadelphie, qui leur permet de mener 2-1 dans cette demi-finale de conférence, Al Horford a donc prouvé, seul comme un grand, qu’il pouvait toujours faire des différences avec sa qualité de shoot. Pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers…

« Honte à celui qui s’est moqué de lui plus tôt [dans la journée]… Al est assurément un tireur d’élite, il l’a toujours été et il l’a encore prouvé. Il est tellement important pour nous, pour ce que nous essayons d’accomplir collectivement… La manière dont il a su faire évoluer son jeu de ses débuts à aujourd’hui, au point d’être désormais un shooteur et quelqu’un qui rend une attaque si spéciale… Ce qui nous aide vraiment, c’est quand il est capable d’étirer le jeu. [La défense] doit se soucier [de Jaylen Brown et moi], mais si elle veut venir en aide quand nous attaquons le panier, nous avons aussi des shooteurs autour et Al peut prendre, mais surtout réussir, ces gros tirs. Je lui accorde donc toute la confiance du monde quand il est sur le terrain, qu’il a le ballon entre les mains et qu’il shoote », l’encensait par exemple Jayson Tatum, également précieux dans le « money time ».

« J’ai d’abord rigolé », avouait de son côté Marcus Smart, concernant cette fameuse vidéo où le journaliste s’est mis à rire de la déclaration d’Al Horford. « Ensuite, je me suis dit : ‘Merci’, car cela va réveiller le tireur d’élite qui est en lui. Il était écrit qu’il allait réussir quelque chose, un match parfait, après que quelqu’un ne le considère pas comme un tireur d’élite. C’est presque comme si tout le monde le savait. Al ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, vous feriez mieux de le croire sur parole. »

Des shoots qui font mal

Si l’intérieur de bientôt 37 ans n’a pas non plus ménagé ses efforts en défense, pour gêner autant que possible le néo-MVP, Joel Embiid, c’est bien sa contribution offensive qui a donc fait basculer ce Game 3 en faveur de Boston.

« Il est toujours au bon endroit au bon moment, il réussit toujours la bonne action. C’est comme ça depuis très longtemps », ajoute Marcus Smart, sous le charme de son vétéran dominicain. Notamment quand celui-ci a planté un 3-points décisif dans les dernières minutes. « C’était énorme car, quand ce tir est tombé dedans, on pouvait lire sur leurs visages qu’il leur avait fait mal, leur langage corporel le montrait. Ce n’est pas la première fois qu’il nous gagne des matchs de cette manière et c’est ce qui se passe quand vous êtes un tireur d’élite. »

Quant à Joe Mazzulla, le coach des Celtics, il « adore » quand Al Horford « shoote avec confiance et n’hésite pas » sur le plan offensif : « Nous avons besoin qu’il soit agressif et confiant. C’est un élément important de notre équipe, de notre vestiaire. Je trouve qu’il obtient de belles positions de tir et qu’il n’hésite pas, ce qui est plutôt bien. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.2 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.6 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 Total 1013 32 51.3 37.4 75.9 2.0 6.1 8.1 3.3 2.2 0.8 1.5 1.2 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.