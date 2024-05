James Borrego va-t-il retrouver Jacque Vaughn chez les Nets ?

Absent des bancs NBA depuis un an, James Borrego pourrait prochainement les retrouver. Selon Nets Daily, les Nets sont à « 100% » intéressés par l’ancien coach des Hornets et du Magic pour en faire l’assistant principal de Jacque Vaughn. Une information qui confirme une rumeur évoquée par le journaliste Marc Stein, qui évoque également un intérêt des Mavs, des Pelicans ou encore des Rockets.

Cet intérêt supposé est évoqué alors que les New-Yorkais viennent de se séparer de trois assistants : Igor Kokoskov, Brian Keefe et Tiago Splitter. Confirmé à son poste, Jacque Vaughn est sans doute à la recherche de techniciens expérimentés qu’il aurait lui-même choisis et dont il est proche.

James Borrego correspondrait à ce profil puisque, après un début de carrière comme assistant chez les Hornets il y a plus de dix ans, il a connu une première courte expérience comme « head coach » à Orlando (10 victoires – 20 défaites en 2014-15) en prenant la place de… Jacque Vaughn, licencié en cours de saison et dont il était le premier assistant. Il a surtout ensuite été coach à Charlotte (138 victoires – 163 défaites entre 2018 et 2022).

Malgré une dernière belle saison terminée dans le positif – 43 victoires et 39 défaites – mais sans playoffs l’an dernier, le technicien avait tout de même été remercié par les Hornets. Il n’avait pas retrouvé de poste depuis.