Draft 2023 | Dariq Whitehead va être opéré une deuxième fois du pied

Dariq Whitehead n’est décidément pas verni sur le plan des blessures ces derniers mois. Victime d’une fracture du pied droit l’été dernier, le jeune ailier avait été opéré et avait alors manqué le premier mois de la saison de Duke.

Arrivé dans la rotation à la mi-novembre, il avait finalement réussi à prendre le train en marche pour livrer une saison « freshman » écourtée mais correcte (8.3 points et 2.4 rebonds), même s’il n’avait pas pu évoluer au niveau auquel on pouvait s’attendre après une grosse carrière au lycée. Élu « Player Of The Year » à l’issue de sa saison « senior », il avait effectivement rejoint Duke en étant classé au 2e rang des meilleurs joueurs de sa classe d’âge…

Sa saison aurait donc été plus réussie sans ce pépin physique important, et ESPN rapporte d’ailleurs à ce sujet qu’il va devoir se faire opérer une deuxième fois pour soigner totalement cette fracture, car sa guérison après la première opération ne s’est pas déroulée comme prévu. Selon nos confrères, cette deuxième opération, si elle le privera du Draft Combine, ne devrait cependant pas l’empêcher d’être prêt pour le début de sa saison « rookie » en NBA.

Par contre, sa cote pourrait en prendre un coup, une nouvelle fois, alors qu’il débarquait à Durham à la rentrée 2022 en étant considéré comme un « lottery pick » certain.

Aujourd’hui plutôt projeté autour de la 25e place après cette saison « freshman » en demi-teinte, il pourrait continuer à glisser, jusqu’au deuxième tour, après ce nouveau contretemps pas très rassurant sur le plan physique…