Aaron Gordon, simple et efficace

Briller dans l’ombre, c’est le quotidien d’Aaron Gordon depuis le début de la saison. L’intérieur est solide, il fait son boulot, en silence mais toujours avec efficacité. Déjà intéressant contre les Wolves au premier tour, l’ancien d’Orlando a passé un cap face aux Suns.

En attaque déjà, où il tourne à 19.5 points de moyenne à 67% de réussite, 57% à 3-pts et 87% aux lancers-francs.

« Il est concentré, discipliné, altruiste », note Michael Malone pour le Denver Post. « Son efficacité en ce moment, près du cercle ou à 3-pts, est excellente. Plus important encore, aux lancers-francs, il est détendu, prend son temps et shoote avec confiance. Je trouve que ces sept matches de playoffs sont les plus réguliers d’Aaron Gordon sous ce maillot des Nuggets. »

Et en défense, Aaron Gordon ne ménage pas ses efforts face à Kevin Durant. L’ailier des Suns, quand il est face à l’intérieur de Denver, n’a shooté qu’à 8/20 dont 1/5 à 3-pts, avec seulement deux lancers et cinq ballons perdus.

« Il ne s’agit pas des chiffres. Il n’arrête pas Durant, personne ne fait ça », rappelle le coach des Nuggets. « Mais il lui rend les choses difficiles. C’est tout ce qu’on peut demander. Il ne lui donne rien de facile. »

Et quand sa présence ne suffit pas, Aaron Gordon a le soutien de Bruce Brown. « Il y a quelques possessions du Game 2 que j’ai isolées pendant la séquence vidéo », poursuit Mike Malone. « Gordon et Brown sont sur Durant. Je vais encadrer cette image et la mettre chez moi. C’est de l’art. C’est une défense de champion. »

L’ancien de Brooklyn est visiblement d’accord quand il évoque le niveau de jeu de son coéquipier.

« Il fait exactement ce qu’on attend de lui : mettre des 3-pts et être un chien », constate en effet Bruce Brown. « Quand il est comme ça, on est imbattable. »

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.5 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.9 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.5 3.6 5.1 1.9 2.2 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.2 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 Total 596 29 47.2 32.5 68.6 1.7 4.6 6.3 2.5 2.0 0.7 1.5 0.7 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.