Le prix des places explose à Los Angeles pour la série face aux Warriors !

La demi-finale de la conférence Ouest entre les Lakers et les Warriors est l’une des séries de playoffs les plus attendues de ces dernières années. Les deux franchises historiques ne s’étaient plus affrontées en playoffs depuis 1991. De plus, c’est un nouvel épisode de la rivalité entre LeBron James et Stephen Curry.

Selon TickPick, les billets sont les plus chers jamais enregistrés pour une série de playoffs en dehors des Finals. Le prix d’achat moyen d’une place s’élève à 726 $, et le prix moyen du billet le moins cher à 446 $.

Et si les prix au Chase Center sont élevés, ils ne sont rien comparés à ceux de la Crypto.com Arena.

En effet, assister au Game 3 à Los Angeles sera encore plus cher. Le prix moyen du billet s’élève à 873 $ ! La dernière fois que le prix moyen d’une place était aussi élevé pour un match à domicile des Lakers, c’était le 13 avril 2016, à l’occasion du dernier match en carrière de Kobe Bryant. Les spectateurs avaient alors dû débourser en moyenne 937 $ pour assister à la dernière historique du « Black Mamba » face au Jazz, où il avait marqué 60 points.