Chris Paul officiellement forfait pour le Game 3 face aux Nuggets

On sait qu’il y a très peu de chances de voir Chris Paul pour les deux prochains matchs de la demi-finale de conférence Ouest face aux Nuggets. Touché à l’adducteur gauche, le meneur devrait être ainsi être absent au moins une semaine, même si, comme souvent en playoffs, son club n’a pas formellement annoncé la durée de son absence.

Un moyen de garder Denver sur ses gardes, alors que le vétéran fait son maximum pour revenir au plus vite.

Néanmoins, les Suns ont finalement confirmé que Chris Paul ne pourrait pas tenir sa place pour le Game 3 de la série, la nuit prochaine (04h00), alors que Phoenix doit absolument gagner (0-2) pour rester en vie.

« Il est évident que Chris va nous manquer », a expliqué Kevin Durant après l’entraînement de jeudi. « Et ce qu’il apporte aussi. Nous devons juste aller sur le terrain et jouer notre jeu, jouer ensemble, essayer de ne pas trop y penser et essayer de faire bouger le ballon et de jouer… pour se mettre dans une bonne position ».

Rien ne change pour les Nuggets

L’ailier confirme que lui et Devin Booker devront en faire encore plus, alors que Deandre Ayton se voulait optimiste, expliquant que cela place finalement les Suns dans une position « désespérée » qui peut les aider.

« On peut dire que le meilleur meneur de jeu de tous les temps est sur la touche, car il rend tout le monde meilleur », analyse Mike Malone. « C’est l’un des meilleurs meneurs de jeu que nous ayons vus, un compétiteur, un leader. Sans lui, je pense que nous verrons davantage Cameron Payne. Ils ont fait allusion à la possibilité d’utiliser Terrence Ross et TJ Warren en sortie de banc. Pour trouver des points. La balle sera davantage dans les mains de Devin Booker, comme nous l’avons vu dans le quatrième quart-temps du Game 2. »

Pour autant, le coach des Nuggets assure que ce forfait ne change finalement rien pour son équipe.

« Nous nous sommes préparés pour l’autre équipe. En fin de compte, il s’agit pour nous d’être la meilleure version de nous-mêmes et, que Chris Paul joue ou non, cela ne change rien à notre état d’esprit, à notre concentration et à ce que nous essayons de faire. Nous savons que tout commence et finit avec Devin et Kevin ».

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 Total 1214 34 47.2 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.