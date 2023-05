Les Suns cherchent des points sur leur banc

Avec 24 points dans le Game 1 et surtout seulement 4 dans la deuxième manche, le banc des Suns souffre dans la série face à Denver. Plus globalement, ce sont les soutiens de Devin Booker et Kevin Durant qui peinent puisque les deux stars ont inscrit 59% des points de Phoenix après deux matches !

Et dos au mur avec deux défaites, sans Chris Paul, blessé à l’adducteur gauche, pour les deux prochains matches en plus, les troupes de Monty Williams ont besoin de trouver des solutions.

« Je peux faire un meilleur travail en mettant plus de scoreurs et en acceptant les défauts qui vont avec, pour les soulager afin qu’ils ne soient pas obligés de toujours tout faire », explique le coach des Suns pour l’Arizona Republic. « On va faire les ajustements nécessaires. »

Deux noms arrivent à l’esprit quand l’entraîneur parle de scoreurs avec des défauts : Terrence Ross et T.J. Warren. Les deux joueurs sont capables de mettre des shoots et des points, c’est même leur principale qualité. Le problème, c’est qu’ils souffrent en défense.

Les utiliser, c’est déshabiller Pierre pour habiller Paul et c’est pour ça qu’ils n’ont que très, très peu joué depuis le début des playoffs. T.J. Warren n’a ainsi foulé le parquet que pendant 6 minutes, Terrence Ross a eu droit à trois minutes de plus. Mais en étant menés 2-0, les Suns ont-ils encore vraiment le choix ?

« Ces deux-là pourraient davantage jouer », annonce Monty Williams. « Ce sont des décisions toujours difficiles quand il y a une blessure, car on aimerait qu’ils soient en rythme. Mais on a quelques jours pour les préparer. »