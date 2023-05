Les Suns vont serrer les dents en attendant le retour de Chris Paul

Déjà mal embarquée, l’affaire s’est compliquée pour les Suns face aux Nuggets lorsque Chris Paul s’est fait mal à l’adducteur gauche après une bataille au rebond avec Kentavious Caldwell-Pope dans le Game 2.

Menés 2-0 avant de retrouver l’Arizona et le Footprint Center demain soir, les Suns vont sans doute devoir évoluer sans leur meneur de jeu pour au moins les deux prochains matchs. Un gros coup dur même si l’heure n’est pas encore à la résignation. Monty Williams et ses joueurs s’accrochent à ce qu’ils peuvent de façon à rester optimistes.

« Seul le temps nous dira », a glissé Devin Booker au sujet de l’hypothétique retour de Chris Paul. « On est désormais à l’heure de préparer le match. On ne peut pas remplacer Chris comme ça au regard de ce qu’il apporte à l’équipe. Il sera toujours là, et se comportera en leader, en étant vocal. Mais pour ce qui est de ce qu’il fait sur le terrain, on va juste devoir trouver d’autres moyens d’être efficaces et s’assurer que tout le monde est impliqué. Il faudra juste essayer de faire quelques-uns des trucs que Chris fait ».

Les moyens de prolonger la série

Pour les deux matchs à venir, Phoenix aura mission de faire le maximum pour renvoyer la série dans le Colorado.

Il faudra donc gagner au moins un match et espérer que CP3 soit rétabli à temps pour la suite. Pour l’heure, Monty Williams ne veut pas sombrer dans le catastrophisme. Il faut dire qu’à l’instant T, la série suit son cours si l’on peut dire : Denver a simplement remporté ses deux premiers matchs à domicile…

« Je suis optimiste parce que je crois en un certain nombre de choses. Notre staff médical, et Chris qui se bat comme un fou pour revenir. Nous devons attendre et voir », a glissé le technicien des Suns. « Il n’a pas eu de déchirure ou quelque chose de ce genre qui l’aurait privé de la saison. Il faut toujours voir le bon côté d’une situation difficile. Nous sommes simplement reconnaissants que ce ne soit pas pire que ce que nous pensions ».

La course contre-la-montre a débuté depuis mardi et l’annonce de son probable forfait pour au moins une semaine.

Même si le coup est très dur pour un joueur qui va fêter ses 38 ans dans deux jours, et qui a été habitué aux pépins physiques une fois la postseason lancée, Monty Williams a assuré que CP3 avait toujours le moral.

« Je lui ai pas mal parlé mardi. Il est frustré, c’est clair. Tu t’entraînes toute ta carrière pour ce genre de moments. Mais il est aussi optimiste par rapport à nos gars, au fait qu’on peut bien jouer sans lui et à la tendance qu’on suit. C’est ce qui est le plus dur avec cette blessure. Avant qu’il ne se blesse, on pouvait voir que l’attaque commençait à prendre le pas sur les défenses. Et là, il se retrouve avec une blessure qu’il ne peut contrôler ».

C’est Cameron Payne qui devrait prendre la place de Chris Paul dans le cinq majeur pour les prochains matchs.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 Total 1214 34 47.2 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.5 2.4 2.1 2.4 0.2 17.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.