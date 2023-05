Adidas va sortir une T-Mac 5 « 13 points in 33 seconds »

La séquence reste extraordinaire à regarder, même près de vingt ans plus tard. Le 9 décembre 2004, Tracy McGrady a tout simplement pris feu en passant 13 points en 33 secondes à la défense des Spurs pour permettre à Houston de s’imposer 81-80 à la dernière seconde.

Adidas n’a pas attendu les vingt ans de cet exploit pour remettre la collection de ses « T-Mac » au goût du jour. Preuve en est avec cette T-Mac 5 « 13 points in 33 seconds » qui se présente sous un nouveau coloris.

La tige en gris argenté scintillant est traversée par une sangle en nubuck noir. Au niveau du talon, on retrouve un motif boisé, également présent sous la semelle, similaire à la couleur du parquet des Rockets. Les inscriptions « 33 » et « 13 » ressortent sur la languette.

Déjà disponible à Taïwan, la paire annoncée à 160 dollars devrait envahir le reste du monde d’ici l’été.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Nothing but Net, destinée à ceux qui ne manquent jamais la cible. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.