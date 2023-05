J.J. Barea se tient prêt pour un poste d’assistant

Cela ne s’était pas fait. Au moment d’officialiser sa retraite, JJ Barea avait affiché sa volonté d’explorer le monde du coaching. De préférence au sein de son club de quasiment toujours, à Dallas, où il a joué de 2006 à 2011, avant un second passage de 2014 à 2020 (entrecoupé de plusieurs saisons dans le Minnesota).

L’ancien meneur de jeu portoricain s’était finalement replié depuis sur un poste de « general manager » au sein d’une équipe professionnelle (Humacao) de son pays natal. Mais le champion NBA 2011, aux côtés de Dirk Nowitzki, le redit aujourd’hui : il veut coacher. Et toujours pas n’importe où.

« Tous ceux qui me connaissent savent que ma première option sera toujours les Mavs. Je serais ravi d’être avec les Mavs. Mais si cela ne fonctionne pas, je dois chercher une autre option et voir ce que je peux faire », se positionne l’ancien joueur non-drafté qui avait travaillé avec la franchise texane en 2021 dans le « développement » des joueurs.

JJ Barea dit avoir désormais un agent dédié à cette potentielle carrière. Un représentant et déjà des conversations passées avec les Mavs à ce sujet. « Ils savent que je suis intéressé par le job d’entraîneur, et maintenant toute la NBA le sait, alors j’ai commencé à en parler. Je suis en train d’apprendre des choses et d’étudier les méthodes d’entraînement. Quand l’occasion se présentera, je serai prêt à y aller », assure le natif de Mayaguez, qui a eu l’occasion de coacher l’équipe de son fils de 11 ans.

« Je me prépare, désormais quand je regarde les matchs, je le regarde comme si j’étais entraîneur. J’ai aussi coaché en ligue professionnelle de Porto Rico pendant l’été 2017. C’est là que j’ai su que j’aimais coacher, que j’étais bon dans ce domaine et que je voulais le faire après ma retraite », termine le retraité basé, depuis son départ des parquets, à Miami. Mais qui n’attend qu’un coup de fil pour retourner dans le Texas.