Les Celtics ont ciblé Joel Embiid des deux côtés du terrain

« Il n’y a pas d’excuses. Je suis sur le parquet donc je suis apte à jouer. » Joel Embiid n’en dira pas davantage sur son état de santé actuel. Et s’il était loin d’être à 100% de ses moyens ou non, pour ce Game 2 face aux Celtics, après deux semaines d’absences en raison d’une blessure au genou.

Les C’s, eux, sont partis du principe qu’il serait rouillé et diminué pour sa reprise. L’idée était donc de le cibler. « Il est leur point central, on le sait. Mais on ne savait pas s’il allait avoir toute sa vitesse ou sa condition physique parce qu’il a pris beaucoup de jours de repos. Nous voulions donc le faire courir et voir où il en était », dévoile ainsi Malcolm Brogdon, estimant que son équipe avait rempli cet objectif.

Son sentiment se confirme dans les chiffres. Le pivot des 76ers a certes contré cinq tirs adverses, dont une tentative de dunk de Jaylen Brown. Mais les locaux ont misé sur un important « spacing » autour de la ligue à 3-points, obligeant le pivot à sortir de sa raquette pour couvrir les shooteurs.

Avec 26 tentatives lors du premier match, Joe Mazzulla considérait que sa formation n’avait pas suffisamment tenté sa chance de loin. Ses hommes ont répondu avec près du double de tentatives de ce Game 2 : 51 tirs tentés pour 20 paniers convertis. Là où leurs adversaires ont signé un triste 6/30 dans le même secteur.

Un pas en avant quand même

« J’ai trouvé que ça allait niveau protection de cercle. C’est plus une histoire de paniers à 3-points et le fait de n’avoir pas su tenir le porteur de balle. Si on n’est pas en mesure de le faire, cela va créer des rotations. On a laissé passer des tirs à 3-points et ils en ont profité », concède Joel Embiid, utilisé durant 27 minutes.

Dans le même temps, ce dernier a eu du mal à s’exprimer en attaque. Défendu le plus souvent par Al Horford, mais régulièrement pris à deux, il s’est contenté de 15 points (4/9 aux tirs), sa deuxième plus petite sortie de l’année, avec plusieurs ratés à proximité du cercle inhabituels pour lui.

« Il avait l’air rouillé. En début de match, j’ai trouvé qu’il avait manqué de rythme à plusieurs reprises, et qu’on en avait manqué nous aussi. On s’y attendait. On savait qu’il y aurait des difficultés à le faire revenir. Je suis heureux qu’on ait réglé ce problème aujourd’hui », lâche Doc Rivers, sous-entendant que le plus dur est passé, avant d’enchaîner sur le Game 3 de la série, cette fois en Pennsylvannie.

Un jour de repos attend Joel Embiid avant cette rencontre, dans l’espoir d’atténuer les effets de sa blessure. « J’étais censé être absent pendant quatre à six semaines ou quelque chose comme ça. Je ne serai donc pas à 100% ou complètement guéri pendant toute cette période. […] J’ai l’impression que j’aurais probablement ressenti la même chose que si j’étais revenu dans le Game 3. Probablement rouillé et pas moi-même. Mais on vient d’en finir avec cette histoire. Je suis déçu par la défaite, mais c’est un pas en avant pour redevenir moi-même », positive le MVP.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.