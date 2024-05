Joel Embiid : « Les probabilités pour quelqu’un comme moi de gagner le MVP étaient sûrement négatives »

Après deux saisons de suite à finir deuxième des votes, derrière Nikola Jokic, Joel Embiid a enfin remporté le trophée de MVP cette année, devant le pivot serbe. Un grand moment pour le gamin de Yaounde, au Cameroun.

« C’est dur de gagner dans cette ligue, d’y réussir », rappelle le pivot des Sixers pour ESPN. « Ce n’est pas un hasard si ce sont les meilleurs joueurs du monde, donc c’est fabuleux d’avoir gagné ce trophée de MVP. »

Ce couronnement est aussi un exemple à suivre pour les plus jeunes.

« J’ai toujours voulu être un modèle, surtout pour le Cameroun, pour les Africains, et en me voyant, ils peuvent se dire que j’ai réussi. Car les probabilités pour quelqu’un comme moi, qui a commencé le basket à 15 ans, de gagner le trophée de MVP étaient sans doute négatives. En général, on n’a pas énormément d’opportunités quand on vient d’Afrique. Mais improbable ne veut pas dire impossible. On peut tout réussir si on le veut. Il faut y croire et travailler dur. Tout peut arriver. »

C’est sur ce dernier point que Joel Embiid veut insister. Devenir le MVP de la saison, ce n’est pas uniquement être le meilleur joueur de la saison régulière, c’est également valider le travail effectué au quotidien.

« Je pense que beaucoup de gens ont une mauvaise perception des choses, ils confondent le fait d’être compétitif et celui de vouloir tout gagner », poursuit le All-Star. « Je ne voulais pas gagner ce trophée simplement parce que c’est le MVP. Je le voulais car il signifie beaucoup pour moi. J’ai traversé beaucoup de choses et c’est une validation des sacrifices. En un sens, tout ça a porté ses fruits. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.