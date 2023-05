Joel Embiid, le Process verbal

C’était en 2014. Déjà très inspiré sur les réseaux sociaux à son arrivée en NBA, Joel Embiid postait une capture d’écran d’un classement des votes pour le MVP où il apparaissait à la première place devant LeBron James et Kobe Bryant. Neuf ans plus tard, il est allé rechercher ce message, et il a ajouté : « SPOKE IT INTO EXISTENCE« . Que l’on pourrait traduire par « Mes mots sont devenus réalité« .

Cette nuit, le Camerounais est devenu le meilleur joueur de la NBA, le MVP 2023, et ce grand clown n’a pas pas perdu son humour : « Je sais que je vous avait dit que le trophée de MVP ne m’intéressait pas, mais c’était juste pour que vous me laissiez tranquille » a-t-il ironisé en conférence de presse.

La veille, invité de l’émission Inside NBA, il était plus ému, en pensant à son parcours. « Je ne sais même pas par où commencer… Il m’a fallu beaucoup de temps pour y arriver. J’ai beaucoup travaillé. J’ai traversé beaucoup d’épreuves et je ne parle pas seulement du basket, mais de toute ma vie » rappelle le pivot des Sixers, frappé par le décès de son petit frère et des graves blessures. « Cela fait du bien, au regard de mon histoire, d’où je viens, comment je suis arrivé ici et ce qu’il m’a fallu pour en arriver là… Je ne sais pas quoi dire. C’est incroyable. »

Un parcours hors normes

Premier MVP des Sixers depuis 2001 et 6e joueur « étranger » à remporter cette récompense, Joel Embiid estime que les chances qu’un Africain, qui a commencé le basket adolescent, remporte ce trophée étaient « zéro négatif ». « Mais l’improbable ne veut pas dire impossible » lance-t-il avant de remercier ses coéquipiers car « on ne peut pas gagner seul ».

« Cela compte plus que tout… Évidemment, une fois qu’on se retrouve dans le débat, il faut gagner, et j’ai toujours su qu’on ne pouvait pas y arriver seul. On a besoin de tout le monde. De chacun d’eux. J’ai eu besoin d’eux pendant toute la saison, et je vais encore avoir besoin d’eux » prévient-il, alors qu’il est à l’infirmerie depuis une dizaine de jours. « Comme je l’ai déjà dit, ils se sont beaucoup sacrifiés pour moi et l’équipe. Prenez James (Harden). On a vu ce qu’il était capable de faire la nuit dernière. Je suis sûr qu’il peut le faire tous les soirs, mais il a pris conscience qu’il avait un autre objectif et il a beaucoup donné. Tobias (Harris), Tyrese (Maxey), PJ (Tucker)… Je peux continuer longtemps comme ça avec chacun d’entre eux, et expliquer tout ce qu’ils donnent. Je n’y serais pas parvenu sans eux. C’est un effort collectif. j’aimerais qu’on puisse écrire « Philadelphia 76ers » sur le trophée de MVP. Je suis si fier d’eux. »

Enfin il a remercié les critiques qui lui ont permis d’avancer et de progresser. Comme Shaquille O’Neal à qui il répondait.

« Merci ‘big fella’ ! Je me souviens de cette discussion que nous avions eu il y a quelques années. Je crois que c’était il y a 3 ou 4 ans. C’était en fait à Boston. On venait de les affronter. Vous étiez tous sur mon dos, à dire qu’il fallait que je domine. Depuis ce jour-là, j’y pense… Cela m’a beaucoup aidé, et cela m’a beaucoup aidé et cela a changé beaucoup de choses dans ma façon de travailler. Je vous remercie donc. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 Total 394 32 50.1 33.7 81.9 2.2 8.9 11.2 3.4 3.1 0.9 3.4 1.7 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.