Jalen Brunson a serré les dents pour enflammer le Madison Square Garden

Brutal dans son autocritique après le Game 1, à l’issue duquel il prenait la responsabilité de la défaite des Knicks malgré une sortie à 25 points, 7 passes (mais 5 pertes de balle) et 5 rebonds, Jalen Brunson était mal parti pour faire mieux, dans le Game 2 cette nuit contre un Heat privé de Jimmy Butler, toujours au Madison Square Garden.

Annoncé « incertain », un peu à la surprise générale avant ce deuxième « round », à cause d’une cheville droite douloureuse, le meneur des Knicks était effectivement bien mal embarqué cette nuit, au moment de rejoindre les vestiaires pour la mi-temps : 7 points seulement, à 1/6 aux tirs ! Mais le plus inquiétant était l’impression visuelle laissée par l’ancien de Villanova, apparu en manque criant de rythme et de jus dans les jambes.

Pas de quoi inquiéter le chef d’orchestre de l’attaque de New York, qui a alors opté pour la seule option envisageable dans son esprit : serrer les dents.

« J’avais une sensation bizarre dans la cheville après le Game 1. Et les heures suivantes, ça a empiré. Donc il a fallu être mentalement fort » a ainsi déclaré Jalen Brunson, qui reconnaissait tout de même que la douleur était suffisamment importante pour envisager de ne pas jouer ce Game 2. « J’ai commencé à me dire que je ne pouvais pas m’apitoyer sur mon sort, car personne n’allait le faire. C’est les playoffs. Donc je me suis dit : ‘va sur le terrain, et joue au basket’. C’est aussi simple que ça. »

Un garçon fiable, malgré les bobos

Et c’est peu dire qu’il a (très) bien joué au basket, au retour des vestiaires : 23 de ses 30 points marqués en seconde mi-temps, dont 10 points dans le seul quatrième quart-temps avec notamment un énorme tir primé puis un « floater » décisif à quatre minutes de la fin, pour donner l’avantage aux Knicks et faire exploser le « MSG ».

« C’est le genre de réaction qui le personnifie. Un leader, un dur à cuire » appréciait d’ailleurs Tom Thibodeau. « Il ne vous déçoit jamais, en tant que coach. Il ne baisse jamais les bras. »

Le mot de la fin pour le principal intéressé, qui a enflammé le Madison Square Garden et expliquait que c’était « toujours un sentiment agréable » de pouvoir contribuer de manière aussi décisive dans une victoire importante, tout en assurant qu’il « allait devoir faire encore mieux. Je peux encore faire mieux, sur certains points. »

Qu’importe l’issue de cette série pour les Knicks, une chose est sûre : leur meneur ira au bout de lui-même…

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 Total 345 27 49.3 38.6 81.2 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.5 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.