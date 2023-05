Jalen Brunson prend la responsabilité de la défaite face au Heat

Même si on ne peut jamais résumer une défaite à un chiffre, le 7/34 à 3-points (21%) des Knicks leur a fait très mal dans le Game 1. En face, le Heat n’a pas affiché l’efficacité de la série face aux Bucks, avec un moyen 13/39 (33%) mais les tirs extérieurs de Gabe Vincent et Kyle Lowry ont fait beaucoup de bien à Miami.

« Ils ont fini fort le troisième quart-temps, ils ont fini fort le deuxième quart-temps », note Jalen Brunson. « Ils ont gagné les moments clés dans le match, les moments où nous devions finir fort, être fort, et cela commence avec moi. Aujourd’hui, j’ai été horrible. Je n’ai pas du tout été à la hauteur, et c’est de ma faute. Je dois m’améliorer. »

Le meneur est dur avec lui-même car il boucle quand même le match avec 25 points à 11/23, 7 passes et 5 rebonds. Il est toutefois vrai qu’il a aussi perdu 5 ballons et que s’il a réussi à aller chercher des points dans la raquette, son 0/7 de loin n’a pas aidé le jeu offensif de son équipe. Surtout lorsque Miami a réussi à contenir ses pénétrations.

L’absence de Julius Randle a pesé

« Je pense qu’à l’intérieur de la ligne des 3-points, j’ai été assez efficace », note ainsi Jalen Brunson. « Mais à l’extérieur de la ligne à 3-points, j’ai été très mauvais. C’est une bonne équipe, avec une super défense, un super entraîneur, de l’expérience, donc il faut leur accorder du crédit, mais je dois m’améliorer. »

L’absence de Julius Randle a également permis à la défense de Miami de se concentrer davantage sur le meneur.

Toutefois, à l’image de Tom Thibodeau, qui estimait que son équipe avait « ce qu’il fallait » pour se qualifier, ou de Josh Hart, qui expliquait que toute la série allait être accrochée, les Knicks n’étaient pas découragés du tout.

« On ne peut pas se décourager », conclut Jalen Brunson. « Jouer en NBA, c’est avant tout une question de confiance, donc il faut rester confiant, rester calme et rester soudé en tant qu’équipe. Nous devons juste revenir affamés, être meilleurs, corriger nos erreurs et repartir de l’avant à partir de là ». Et mettre quelques 3-points.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 Total 345 27 49.3 38.6 81.2 0.5 2.7 3.1 4.2 1.8 0.6 1.5 0.1 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.