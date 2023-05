Les Lakers ont laissé passer l’orage

Quand on affronte les Warriors, on sait que le coup de chaud peut arriver à n’importe quel moment. Même lorsqu’on pense qu’ils ont la tête sous l’eau, ils sont capables de prendre feu et de renverser le cours d’un match. Et quand c’est à domicile, porté par leur public, ça peut se transformer en tsunami.

Cette nuit, ce coup de chaud a eu lieu au milieu du 4e quart-temps, et les Warriors ont signé un 14-0 en 210 secondes ! Soudainement, les Lakers ne sont plus parvenus à inscrire le moindre point, et tous les rebonds et tous ces ballons qui trainent sont allés dans les mains de Golden State. Là où une équipe inexpérimentée aurait pu craquer, les coéquipiers de LeBron James ont fait le dos rond, et c’est un panier de D’Angelo Russell qui a stoppé l’hémorragie, et permis de se donner de l’air pour arracher la victoire.

« Ce n’était pas un manque dans l’exécution » assure LeBron James à propos de ce passage à vide. « On ne perd que huit ballons, et ça signifie qu’on n’était pas négligeant balle en main. Nous étions à un niveau élevé dans l’exécution, et nous avons juste raté quelques tirs. (…) Parfois, c’est simplement un championnat avec des tirs manqués et des tirs inscrits…. Notre exécution était parfaite, mais nous n’avons pas simplement pas mis nos tirs. »

Une résistance façonnée au fil de la saison

Voilà pourquoi les Lakers n’ont pas paniqué, et ils sont parvenus à rester dans leurs systèmes. Pour LeBron James, c’est un peu le symbole de cette saison, débutée avec deux victoires en douze matches.

« Depuis que nous avons recruté de nouveaux joueurs, nous avons été capables d’être très résistants dans les matchs. Je le répète, on a beaucoup joué depuis deux mois et demi, afin de rattraper le temps perdu et d’être en mesure d’aller en playoffs. Nous avons fait preuve de résilience. Comme ce soir, face à une équipe comme Golden State, championne en titre, et on sait à quel point ils sont bons sur leur parquet depuis des années. Résister à cela, c’est un nouveau pas en avant pour notre club. »

Pour Darvin Ham aussi, cette résistance est un pas en avant, et la confirmation que les fondations sont solides.

« Je pense simplement que nous avons été solides et que nous sommes restés solides », insiste le coach des Lakers. « Nous sommes restés organisés sur le plan offensif, et nous n’avons pas été découragés sur le plan défensif. Nous sommes arrivés avec un plan de jeu. Nous savions qu’il y aurait des hauts et des bas. Ils mettent beaucoup de pression sur vous pour que vous défendiez en permanence, seconde par seconde, minute par minute, quart d’heure par quart d’heure, mi-temps par mi-temps. »