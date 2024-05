Doc Rivers fier de sa troupe de « combattants de rue »

Il y a eu les 45 points de James Harden, les paniers à 3-points de De’Anthony Melton en première mi-temps, l’interception décisive de Tyrese Maxey. Mais pour Doc Rivers, les Sixers ont surtout affiché une mentalité différente pour aller prendre le Game 1 sur le parquet des Celtics, sans Joel Embiid.

« C’est la différence entre cette année et l’année dernière », explique ainsi le coach. « Nous nous sommes entraînés, et l’important, c’est que tout le monde y croyait vraiment. James (Harden) a manqué des matches, mais nous avons gagné. Joel a manqué des matches, mais nous avons gagné. C’est vraiment la différence entre l’équipe de cette année et celle de l’année dernière. Nous avons une bande de combattants de rue ».

Pour Tobias Harris aussi, cette équipe a appris à serrer les rangs, pour faire face aux difficultés.

« Ça s’est vu à notre niveau de concentration tout au long de ce match. Les choses n’allaient pas dans notre sens dès le début, vu la façon dont ils jouaient et dont ils étaient capables de marquer mais, tout au long de la semaine, nous avons bien travaillé. Évidemment, nous savions que Joel ne pourrait pas participer au match et nous nous sommes concentrés sur la confiance et l’état d’esprit qui nous permettraient de gagner ces matchs. »

De’Anthony Melton a ainsi noté toute l’importance de Paul Reed (10 points, 13 rebonds) et PJ Tucker dans la peinture, même si ce dernier n’a pas marqué… et n’a même pas pris un tir du match.

« Des gars comme Paul Reed et Tuck (PJ Tucker), au poste 5, se sont montrés à la hauteur. En tant que groupe, nous nous sommes soutenus les uns les autres. Avec James dans le quatrième quart-temps, Tyrese en deuxième mi-temps, ce genre de performances, car nous allons devoir continuer à gagner des matches comme celui-ci ».

Car en playoffs, il faut savoir arracher ce genre de matchs.

« Nous n’avons pas laissé les distractions extérieures nous perturber, en nous demandant s’il jouait ou non », conclut Tobias Harris sur Joel Embiid. « Nous nous sommes dit : ‘Écoutez, peu importe qui est prêt à jouer, préparez-vous à aller sur le terrain et à remporter une victoire’. C’est ce qui doit nous motiver et nous guider. »