Les Suns en très grand danger

Après s’être inclinés lors du Game 1, les Suns espéraient vite rebondir pour remporter le Game 2 afin de récupérer l’avantage du terrain. Et la rencontre a longtemps semblé pouvoir basculer d’un côté comme de l’autre. Sauf que les Suns se sont effondrés dans le dernier quart-temps, avec un Kevin Durant inhabituellement maladroit.

Mené 2-0, Phoenix a trois jours pour se préparer à remporter une rencontre absolument capitale, car un déficit de 3-0 serait (quasiment) synonyme d’élimination.

« Il faut y croire, que cela va basculer de notre côté » a lancé Monty Williams. « Nous devons rentrer à la maison et faire le travail. C’est là où nous en sommes pour l’instant. Nous aurions bien aimé venir ici et en prendre un, mais nos fans font partie des meilleurs du monde et nous avons besoin d’eux quand nous retournerons chez nous, parce que nous avons une chance d’égaliser sur notre terrain ».

La perte de Chris Paul

Après une lutte au rebond avec Kentavious Caldwell-Pope, Chris Paul s’est lui immédiatement tenu l’adducteur. Le meneur a ensuite pris la direction des vestiaires et n’est pas revenu de la rencontre. Lorsqu’il a quitté le match avec un peu moins de cinq minutes à jouer dans le 3e quart-temps, les Suns menaient encore de 4 points. Par la suite, les hommes de Monty Williams ont coulé dans le dernier quart-temps, perdu 27-14.

« Il ne pouvait plus pousser dessus. Nous ne sommes pas sûrs de ce que c’est, mais il semble que ce soit quelque chose dans la zone de l’aine, nous en saurons plus demain » a confié l’entraineur des Suns. « C’est malheureux. Je ne sais pas encore de quoi il s’agit. Je n’ai pas encore eu l’occasion de lui parler, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer qu’il se rétablisse rapidement. Nous allons nous en tenir à cela pendant qu’il est absent ou s’il est absent » a ajouté Devin Booker.

La perte de Chris Paul est forcément un coup dur pour Phoenix, surtout que les Suns ne possèdent pas vraiment d’autre meneur pur, capable de poser le jeu et de créer pour les autres.

Lorsqu’il a quitté le match, c’est Devin Booker qui a ainsi pris les choses en main à la mène. On peut mettre en avant l’âge, la fragilité, ou la malchance de Chris Paul en playoffs, mais il faut dire que Monty Williams tire beaucoup sur ses titulaires depuis le début de la « postseason », et quand on connait l’historique de CP3 à ce stade de la compétition, c’est quelque chose que l’on pouvait sentir venir. Hier encore, Devin Booker et Kevin Durant ont disputé chacun 44 minutes…

« Je pense que c’est beaucoup » a reconnu Monty Williams. « Il est vrai que Booker était probablement plus fatigué qu’il ne l’admettait, mais quand Chris n’est pas sur le terrain, cela lui met beaucoup de pression sur les épaules. Il faut donc que je trouve une solution ».

Un banc proche de néant

Quand les Suns ont fait cet échange pour Kevin Durant, on savait que la profondeur de banc risquait de poser problème. Une chose qui a une nouvelle fois été confirmé hier.

Sur le plan offensif, seulement 2 points inscrit par les six joueurs qui sont sortis du banc en première mi-temps. En seconde mi-temps, bis repetita avec 2 nouveaux points marqués. Au total, les remplaçants des Suns ont donc inscrit 4 petits points en 71 minutes combinés ! Monty Williams va devoir rapidement trouver des solutions, même si l’on sait que les « role players » sont souvent meilleurs à domicile en playoffs.

Désormais menés 2-0, les Suns sont dos au mur, et doivent remporter leurs deux rencontres à la maison.

« Tout est possible en playoffs. Beaucoup de choses se produisent, alors il faut juste accepter le défi, accepter l’opportunité que nous avons en ce moment, même si nous sommes menés 2-0 » a expliqué Devin Booker. « Il faut rentrer à la maison, protéger notre terrain, et continuer à partir de là ».

Historiquement, les Suns ont pourtant un bilan de 0-13 en playoffs lorsqu’ils sont menés 2-0 dans une série au meilleur des sept matchs. Mais toutes les séries prennent fin un jour ou l’autre…