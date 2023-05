Nikola Jokic enfonce les Suns et les Nuggets font le break

Le début du match est équilibré, avec deux équipes qui se rendent coup pour coup. Mais ce sont les Nuggets qui sont devant d’une courte tête, grâce aux 9 points d’entrée de Nikola Jokic (12-10). On remarque de suite que les Suns ont décidé de laisser Nikola Jokic shooter…

Au terme d’un premier quart-temps pauvre en adresse où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, ce sont les hommes de Monty Williams qui mènent au score (21-18).

Sous l’impulsion de leurs remplaçants, les Nuggets débutent le second quart-temps par un 8-0, et prennent l’avantage au score (26-21). Alors que l’on pense que Denver va s’échapper, Devin Booker, plutôt maladroit depuis le début, se réveille et permet aux siens de revenir au contact (32-30). Phoenix conclut très bien le quart-temps, et rentre même aux vestiaires en tête (42-40).

La nouvelle blessure de Chris Paul

Portés par leur trio Booker – Durant – Paul, les Suns entrent très bien dans le troisième quart-temps, face à une équipe des Nuggets qui semble commencer à douter (57-51). Sur une action anodine, Chris Paul se tient l’adducteur, et prend de suite la direction des vestiaires. Dans la foulée, Deandre Ayton puis Kevin Durant écopent chacun de leur 4e faute. Néanmoins, Phoenix résiste pour le moment au retour de Denver, et mène de trois points à l’entame des 12 dernières minutes (73-70).

Kentavious Caldwell-Pope marque deux paniers consécutifs à 3-points, pour permettre aux Nuggets de repasser devant (76-73). À 4 minutes de la fin, les hommes de Mike Malone comptent toujours trois points d’avance (84-81). KCP, encore lui, plante encore à longue distance, et offre huit points d’avance aux Suns (89-81). Les Suns ne s’en remettront pas, les Nuggets font le break dans la série en s’imposant 97-87.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver « clutch ». Dans un match relativement serré, les coéquipiers de Nikola Jokic ont fait la différence dans un 4e quart-temps remporté 27-14, face à une équipe des Suns qui n’a pas tenu sur la durée. Une fois de plus, les Nuggets ont haussé leur niveau défensif dans les dernières minutes.

– La blessure de Chris Paul. Aïe aïe aïe… Décidément, Chris Paul est maudit. Après une lutte au rebond avec Kentavious Caldwell-Pope, le meneur des Suns se tient directement l’adducteur gauche après sa réception. Il prend dans la foulée la direction des vestiaires, et ne reviendra pas du match. C’est un énorme coup dur pour les Suns, qui perdent leur meneur titulaire. Mais, c’est également un coup de massue pour le joueur lui-même, qui multiplie les blessures en playoffs dans sa carrière.

– Les lancers-francs. Obsédés par le shoot à 3-points, les Suns en oublient d’aller vers le cercle, et ils ne tirent que 5 lancers-francs de tout le match ! C’est moins que Bruce Brown ou Aaron Gordon.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Il a réalisé tout simplement un match exceptionnel. Meilleur joueur de la rencontre, il termine avec 39 points, 16 rebonds et 5 passes décisives ! Les Suns avaient décidé de ne pas faire de prise à deux. Il les a punis !

✅ Kentavious Caldwell-Pope. Véritable facteur X du match, c’est lui qui a fait la différence pour Denver dans le 4e quart-temps. Champion NBA en 2020, il termine avec 14 points à 4/4 à 3-points !

✅ Devin Booker. Après un début de rencontre difficile, il s’est mis en marche et a roulé sur la défense des Nuggets. Il termine avec 35 points, 6 passes décisives et 5 rebonds. Attention à la nervosité en fin de match.

⛔️ Jamal Murray. Éblouissant lors du Game 1, il est cette fois-ci complètement passé au travers avec un 3/15 au tir dont 0/9 à 3-points.

⛔️ Kevin Durant. Il a raté son match avec une adresse défaillante de 10/27 (37%) au tir dont un vilain 2/12 à 3-points.

⛔️ Le banc des Suns. Les remplaçants ont été cataclysmiques avec seulement 4 points marqués…

LA SUITE

Game 3 à Phoenix, dans la nuit de vendredi à samedi (4h).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.