Pour l’annonce du MVP, Nikola Jokic a prévu d’aller à la piscine…

C’est ce soir que la NBA va dévoiler le nom du nouveau MVP, et ne comptez pas sur Nikola Jokic pour être scotché sur l’écran de télévision ou les réseaux sociaux. « Je n’ai aucun intérêt pour ça » a-t-il répondu en conférence de presse. « C’est comme ça, et je n’y pense même pas ».

Mais qu’a-t-il prévu ce mardi ? « J’espère qu’il fera beau, comme ça, j’irai à la piscine. »

Le Serbe n’a jamais été emballé par les récompenses individuelles, mais il a très mal vécu cette fin de saison régulière où sa candidature a été dénigrée, laissant Joel Embiid dans la lumière. Le pivot de Denver a réalisé une saison exceptionnelle, quasi en « triple-double », et son équipe a terminé à la première place de la conférence Ouest. Malgré ça, et soudainement, on n’a plus parlé de lui dans la dernière ligne droite.

Un triplé historique dans le viseur

« Ce n’est pas un hasard s’il est MVP » rappelle Mike Malone après les 39 points et 16 rebonds de son leader dans le Game 2 face aux Suns. « Il peut prendre un match à son compte. Il peut vous dominer de bien des manières. J’aime quand un joueur peut aller au cercle, et qu’il impose sa volonté… J’aime quand il est agressif. »

Pour Mike Malone, peu importe le résultat des votes de ce soir, dans son esprit, Nikola Jokic reste le meilleur joueur de la NBA. « S’il le gagne, nous serons très contents pour lui, et on va célébrer ça car c’est un immense accomplissement. Peu de joueurs dans l’histoire ont gagné trois trophées de MVP de suite. S’il n’est pas élu, je le prendrai tout de même dans mes bras, et je lui dirai qu’à mes yeux, il est le MVP. »

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.