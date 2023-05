LeBron James prêt pour un nouveau duel de légende face à Steph Curry

Depuis 2015, chaque bataille en finales NBA entre Stephen Curry et LeBron James a été épique. Les Warriors du « Chef » l’ont remporté en 2015, 2017 et 2018, tandis que le « King » n’a soulevé le trophée qu’une fois, en 2016, mais au terme d’un scénario renversant.

Les deux joueurs ont chacun remporté un titre depuis, en 2020 pour LeBron James et en 2022 pour Stephen Curry. On peut également mentionner un match de « play-in » remporté par les Lakers en 2021. L’heure est maintenant venue d’écrire une nouvelle page de leur histoire à l’occasion de leurs retrouvailles en demi-finale de conférence Ouest.

De l’admiration et du respect pour la carrière de Stephen Curry

« Nous sommes juste deux des joueurs les plus compétitifs de l’histoire. Et on veut tous les deux graver notre nom dans les livres d’histoire le plus possible, mais en jouant et en le faisant à notre façon », a déclaré LeBron James.

Plus déterminé que jamais, « King James » a toutefois rendu hommage au parcours et à l’ensemble de la carrière de Stephen Curry, son pire ennemi mais aussi le meilleur exemple en terme d’esprit de compétition.

« Curry se donne à fond, et quand vous vous donnez à fond, neuf fois sur dix les résultats suivent. Et c’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Je n’ai que le plus grand respect pour Steph et pour tout ce qu’il a pu accomplir, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est formidable d’avoir des gens comme lui dans cette ligue pour donner l’exemple à la génération à venir », a-t-il déclaré à la veille du Game 1 au Chase Center.

Pour Steph Curry, c’est un « privilège » de se croiser à nouveau

LeBron James a de quoi être admiratif de l’œuvre de Stephen Curry, champion en titre, MVP des dernières finales et auteur d’une nouvelle performance historique à 50 points dans un Game 7 pour délivrer les siens face aux Kings dimanche.

« On a vu certains de ses tirs qui sont ses tirs de routine, qu’il a mis dans le Game 7 et qui ont rendu fou tout le monde. C’est juste Steph. Quand tu es aussi fort, tu mets ce genre de tirs. Donc on a intérêt à être concentrés et ne pas subir », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le meneur des Warriors est tout aussi emballé à l’idée de recroiser son « meilleur ennemi » depuis quasiment dix ans. « Il ne faut rien prendre pour acquis, et c’est très particulier de savoir qu’on va s’affronter à nouveau. Depuis cette première série contre Cleveland en 2015 jusqu’à aujourd’hui, on est privilégiés d’avoir pu continuer de jouer à ce niveau. Je suis très enthousiaste par ce nouveau chapitre. Ce seront deux équipes qui tenteront de rester en vie. C’est tout ! »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 Total 1421 38 50.5 34.5 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.