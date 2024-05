New Balance a choisi de mettre en lumière Jamal Murray, étincelant depuis le début des playoffs, à travers une TWO WXY V3 « PE » baptisée « Spin Cycle ».

Jamal Murray a porté son modèle personnalisé pour la première fois cette nuit à l’occasion du Game 2 face à Phoenix, et celui-ci lui a plutôt porté bonheur puisqu’il y a eu la victoire au bout.

La tige apparaît en blanc tacheté de fines bulles en bleu et violet, avec des contours du « N » traversant l’empeigne en bleu et vert. L’intérieur du col est également vert, celui de la languette est bleu. Un logo « Spin Cycle » a été spécialement dessiné pour l’occasion sur la languette. L’ensemble repose sur une semelle semi-translucide, estampillée du logo New Balance.

La New Balance TWO WXY V3 « Spin Cycle » est officiellement disponible depuis hier au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Nothing but Net, destinée à ceux qui ne manquent jamais la cible. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.