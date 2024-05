Une Shaq Attaq aux couleurs du Heat

Après les Lakers et Orlando, Reebok a opté pour l’époque de Shaquille O’Neal sous le maillot du Heat pour ressortir une Shaq Attaq aux couleurs de la franchise floridienne, avec pour clin d’oeil le titre de 2005-2006.

Sur cette Shaq Attaq, Reebok s’est inspiré d’un maillot « alternatif » porté par Miami cette saison là, en noir orange et rose. On retrouve ainsi une tige principalement noire et blanche ornée de finitions en orange et rose, sur les accroches des lacets, la languette, le logo du Shaq sur le talon. La semelle est également assortie de touches en rose et orange.

La paire est annoncée pour le 12 mai aux États-Unis au prix de 180 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Jordan 37 Low Nothing but Net, destinée à ceux qui ne manquent jamais la cible. Livraison et retours gratuits dès 80 euros d’achat.