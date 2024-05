Erik Spoelstra dans le Top 5 des coachs les plus victorieux en playoffs

Phil Jackson, Pat Riley, Gregg Popovich et Doc Rivers. Voici les quatre seuls coachs à avoir remporté plus de matchs de playoffs qu’Erik Spoelstra, qui a intégré le Top 5 des entraîneurs les plus victorieux en postseason.

Avec la victoire du Heat sur le parquet des Knicks, lors du Game 1 de la demi-finale de conférence Est, « Spo » a ainsi enregistré sa 101e victoire en playoffs. Soit une de plus que Larry Brown (100), deux de plus que Red Auerbach (99), trois de plus que Jerry Sloan (98) et quatre de plus que Steve Kerr (97), qui pourrait toutefois le rattraper, voire le doubler, lors de cette campagne, en fonction des parcours à venir du Heat et des Warriors.

C’est en tout cas un sacré accomplissement pour le technicien de 52 ans, arrivé à Miami comme coordinateur vidéo en 1995 et qui a ensuite gravi les échelons, jusqu’à ce que Pat Riley en fasse son successeur en 2008.

Et si les débuts d’Erik Spoelstra ne furent pas de tout repos, LeBron James ayant notamment eu du mal à lui faire confiance lors de la formation des « Three Amigos » en 2010, le soutien de Pat Riley lui a permis de prouver qu’il faisait bien partie des tous meilleurs techniciens de NBA, avec notamment deux titres à la clé (2012 et 2013).