Même s’il n’a pas joué toute sa carrière à Chicago, c’est bien dans l’Illinois que Joakim Noah a marqué les esprits. Le pivot a joué neuf saisons avec les Bulls et il reste proche de « Windy City ».

La preuve, il a annoncé à notre confrère Shams Charania qu’il lance la « One City Basketball League », après avoir investi dans la « Basketball Africa League » récemment.

« Du temps où je jouais pour les Bulls, je faisais beaucoup de choses avec les communautés de la ville de Chicago », rappelle-t-il. « Une des choses les plus puissantes, c’étaient les tournois où on faisait venir des gamins de partout, avec des parcours différents, pour jouer les uns contre les autres. Chicago est une ville extrêmement divisée et une manière d’unifier la ville, c’est avec le basket. »

Ce tournoi sera organisé en mai, pour les jeunes habitants de Chicago, du sud et de l’ouest, qui ont entre 16 et 25 ans. L’ancien All-Star a monté ce projet avec 28 groupes de prévention contre la violence. De plus, la ligue de Joakim Noah offrira de l’aide financière aux joueurs et des programmes d’accompagnement en dehors du basket.