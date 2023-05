Les Wolves vont-ils pouvoir garder Naz Reid ?

La blessure, la fin de saison prématurée et l’absence de Naz Reid pendant les playoffs ont fait mal aux Wolves puisque le pivot a réalisé une très bonne saison avec 11.5 points et 4.9 rebonds de moyenne à 54% de réussite au shoot, en seulement 18 minutes.

Son énergie et ses dunks en sortie de banc ont souvent apporté un second souffle à Minnesota. Si bien que, libre cet été, il s’impose comme une « priorité » pour les Wolves, comme le souligne Chris Finch.

« On veut être une franchise qui récompense les joueurs qui font bien les choses », annonce de son côté le président Tim Connelly pour le Star Tribune. « Il est venu ici, en bonne forme, s’est amélioré année après année et on croise les doigts pour qu’il soit avec nous pendant un bon moment. On va bosser dur afin de trouver une solution de long terme pour Naz. »

Voudra-t-il être titulaire ailleurs ?

Sauf que Naz Reid ne peut pas espérer un poste de titulaire à Minnesota. Rudy Gobert est là, ainsi que Karl-Anthony Towns. C’est évident que, pour devenir titulaire, il devra partir de Minnesota.

Pour le retenir, malgré ce handicap de temps de jeu, les dirigeants des Wolves ont un argument fort, en plus des ambitions sportives : l’argent. Naz Reid, qui ne touchait que 1.9 million de dollars cette saison, pourra-t-il obtenir un gros contrat parmi les équipes qui auront de l’espace financier cet été ?

Peut-être et sans doute pourra-t-il viser une « mid-level exception », fixée à 10.3 millions cette saison, chez de bonnes équipes. Les Wolves pourront eux, grâce aux « Bird Rights », aller plus haut et même dépasser leur « salary cap » pour le conserver. Le voudront-ils ? C’est une autre question…

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».

– Larry Bird Exception : règle qui permet à n’importe quelle franchise de dépasser le salary cap lorsqu’elle prolonge l’un de ses joueurs. Les Wizards ou les Hornets peuvent donc faire exploser leur masse salariale en prolongeant Bradley Beal ou Miles Bridges.

– Mid-level exception : enveloppe de 10,3 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 6,5 millions.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 Total 245 18 50.5 34.4 71.1 1.2 3.2 4.4 1.0 2.5 0.6 1.1 0.9 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.