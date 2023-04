Saison probablement terminée pour Naz Reid…

Révélation de la saison au sein de l’effectif des Wolves, Naz Reid (11.5 points, 4.9 rebonds) ratera la fin de la saison régulière et, sans surprise, une grosse partie des playoffs (si son équipe les dispute).

Blessé au poignet gauche sur une tentative de dunk, lors de la rencontre de mercredi soir face aux Suns, l’intérieur remplaçant de Minnesota souffre d’une fracture ! Il ne pourra pas éviter l’opération et son absence est estimée à six semaines. En clair, on ne le reverra pas avant une potentielle finale de conférence, dont le début est fixé à la mi-mai à l’Ouest…

Sur l’action, Naz Reid s’en était allé dunker sur Bismack Biyombo. La faute de l’intérieur des Suns a envoyé son homologue des Wolves au sol, qui est mal retombé sur son poignet gauche. Il était néanmoins resté sur le parquet malgré la douleur pour shooter ses lancers-francs et, après le match, il avait assuré que cela irait pour la suite.

Malheureusement, les radios ont révélé une fracture et Minnesota finira vraisemblablement sa saison sans lui. Un gros coup dur, alors que la franchise de Minneapolis se bat actuellement pour rallier les playoffs sans passer par la case play-in et qu’il tournait à 16.1 points et 5.5 rebonds de moyenne depuis le All-Star Break.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 17 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 16 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 Total 245 18 50.5 34.4 71.1 1.2 3.2 4.4 1.0 2.5 0.6 1.1 0.9 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.