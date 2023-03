Naz Reid, le pétard ambulant des Wolves

Il n’y a pas si longtemps, les Wolves étaient sur trois défaites de rang et sous les 50% de victoires à 35-37… Mais une série de quatre victoires les a remis sur le droit chemin, à un succès seulement des Warriors, derniers qualifiés directs à la sixième place de la conférence Ouest.

Au coeur de cette montée en puissance opportune se trouve Naz Reid. Le jeune intérieur de 23 ans des Wolves tourne tout simplement à 20 points et 5 rebonds de moyenne sur ses cinq dernières sorties, avec les highlights qui vont avec, dont un énorme dunk sur la truffe d’Alex Len, la dernière victime d’une liste qui n’a de cesse de s’allonger cette saison…

Pas de repos pour les braves…

Mais tout a démarré lors du dernier All-Star Break. Alors que tous ses coéquipiers étaient partis se dorer la pilule ou se changer les idées, Naz Reid est resté à Minneapolis. Pour bosser !

« C’était un moment pour m’améliorer ou au moins pour rester au niveau où j’étais arrivé », décrit-il dans The Athletic. « Il s’agissait de se préparer au mieux pour la période qu’on traverse en ce moment. Je ne dis pas que je n’étais pas concentré à fond, mais j’avais le sentiment de devoir m’imposer cette dose de travail supplémentaire pour aider notre montée en puissance. »

Dans sa quatrième saison NBA, toutes à Minnesota, Naz Reid réalise son exercice le plus abouti à 11 points et 54% de réussite aux tirs. Intérieur mobile et habile de ses mains au dribble, l’ancien de LSU produit son meilleur basket en carrière, au meilleur des moments pour des Wolves qui veulent se qualifier directement pour les playoffs.

« Naz est juste incroyable », ajoute Jaden McDaniels. « Il entre en jeu et il score, prend des rebonds. Il fait tout ce dont l’équipe a besoin. Je l’appelle DeMarcus Cousins, celui des débuts. C’est lui que je vois quand je vois Naz jouer. »

Avec le retour de Karl-Anthony Towns, on pouvait penser que Naz Reid allait rentrer dans le rang. Au contraire, avec son mini camp d’entraînement individuel de la mi-février, ça ne l’a finalement pas perturbé, le back-up obtenant 20 minutes au moins sur les trois dernières rencontres.

Un chasseur de têtes au dunk !

« Qu’il continue à jouer aussi bien alors que notre équipe est maintenant au complet, c’est énorme », se félicite Kyle Anderson. « C’est un très bon joueur qui commence à se faire un nom dans la Ligue. »

Et comment ! Adepte du dribble « in & out », ce qui est très rare pour un intérieur de sa taille, Naz Reid commence à se construire un tableau de chasse plutôt édifiant cette saison, avec des dunks retentissants sur des contreurs de renom tels que Jarrett Allen et Jaren Jackson Jr, mais aussi Pascal Siakam, et une poignée de Kings dont Chimezie Metu et donc Alex Len. Il opère même sur le « coast to coast »… Bref, Naz Reid est en pleine confiance !

« Il apporte un tel coup de boost [en sortie de banc] », apprécie Chris Finch qui est récemment devenu le deuxième coach (seulement) des Wolves avec plus de 100 victoires en carrière. « Il pose souvent des problèmes sur ses duels. Son énergie, son activité… Il a aussi rentré des gros tirs. Il peut finir au cercle. Il nous donne une option sur l’ouverture vers le cercle sur le pick-and-roll. Il fait de tout. Je suis aussi très satisfait de sa défense. »

« Free agent » à venir cet été, Naz Reid sait qu’il joue gros sur cette fin de saison, et sur les playoffs à venir. À son niveau de jeu, il peut espérer prétendre à un poste de titulaire dans une autre franchise. Mais il préfère pour le moment se concentrer pleinement sur la fin de saison. Avec ambition !

« Cela montre simplement combien je travaille sur mon jeu, combien l’équipe croit en moi. Ça me donne la confiance nécessaire pour faire ce que je sais faire de mieux. Je vais faire le boulot des deux côtés du terrain. »