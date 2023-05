Une Curry 10 de gala pour fêter la victoire des Warriors

Artiste hors pair ballon en main, Stephen Curry est également sensible à l’art de la mode et des beaux costumes. A ce titre, le meneur All-Star était présent au « Met Gala » de 2021, vêtu d’un costume noir orné de motifs dorés afin d’être « dans le thème ».

Under Armour s’est inspiré de son costume arboré ce soir-là pour imaginer une Curry 10 du même style, que le meneur des Warriors a porté dimanche lors du Game 7 remporté sur le parquet de Sacramento.

On retrouve ainsi une tige noire sur laquelle sont brodés des motifs et étoiles en doré. Le logo du joueur apparaît également en doré, et l’ensemble repose sur une semelle extérieure blanche. Le modèle est déjà historique, reste à savoir si Under Armour le commercialisera pour le grand public.

