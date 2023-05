Les Knicks ont confiance en Obi Toppin pour suppléer Julius Randle

Julius Randle va-t-il continuer à serrer les dents pour ne pas manquer une miette de ce premier acte entre les Knicks et le Heat en demi-finale de conférence ce soir ? L’incertitude règne alors que l’intérieur new-yorkais s’est à nouveau tordu la cheville gauche lors du Game 5 à Cleveland, un mois après avoir contracté une belle entorse à la même cheville.

Pressenti pour le remplacer si le « franchise player » new-yorkais venait à ne pas pouvoir tenir sa place, Obi Toppin est lui aussi au centre des préoccupations au sein de la « Big Apple ». Entre la fin de saison régulière qui lui a permis de prendre confiance, l’intérieur a également livré une bonne prestation en suppléant son leader dans le Game 5 remporté sur le parquet des Cavs (12 points, 2 rebonds en 22 minutes).

Alors que rien n’est encore officiellement acté, le natif de NYC s’est confié sur sa préparation de ce grand rendez-vous pour lequel il a décidé… de ne rien changer.

« Nous nous préparons exactement de la même manière. Nous allons tous faire la même chose, que Julius joue ou ne joue pas. Nous ne savons pas exactement quel est son statut à l’heure actuelle. Mais peu importe ce que les coachs nous demanderont de faire. Je crois que nous savons ce qu’il faut faire une fois que nous entrerons sur le terrain ».

Le malheur des uns…

S’il ne compte que 15 titularisations en carrière en NBA, et seulement 10 matchs de playoffs, Obi Toppin a pu se préparer de façon optimale pour cette campagne 2023.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, le joueur de 25 ans a en effet pu bénéficier de 32 minutes disputées lors des cinq matchs où il a été titularisé en l’absence de Julius Randle sur la fin de saison régulière, pour 21.8 points en moyenne par rencontre avec notamment deux pointes à plus de 30 points face à Indiana.

De quoi aborder la suite avec confiance, en étant paré à toute éventualité.

« Quelle que soit la décision de l’entraîneur, je sais ce que je dois faire quand je suis sur le terrain. Comme tout le monde, je dois y aller, me donner à fond et prendre du plaisir », a-t-il ajouté. « J’ai l’impression d’avoir fait du bon travail dans le Game 5, pas seulement moi, mais tout le monde, pour nous permettre de passer le premier tour. Mais nous sommes préoccupés par Miami maintenant. C’est du passé et nous devons continuer à travailler ».

Jouer dans la Mecque du basket

Clairement, Obi Toppin ne pourra pas remplacer Julius Randle à lui seul, si ce dernier venait à être forfait. Il a en tout cas la confiance du reste de l’équipe dans sa capacité à donner le meilleur.

« Il joue derrière un All-Star, donc ce qui sera toujours difficile. Mais à chaque fois qu’il a l’occasion de jouer, on voit ce qu’il peut faire », a indiqué RJ Barrett. « Il a été très bon, surtout au début du troisième quart-temps l’autre jour. C’était énorme pour nous et ça nous a vraiment aidés à garder l’avantage ».

Alors que le premier tour a été bien négocié par les Knicks, Obi Toppin sait que l’ambiance du Madison Square Garden aura son rôle à jouer dans ce nouveau duel que les New-Yorkais aborderont avec l’avantage du terrain.

« Ce sont les playoffs dans la Mecque du basket. Comme je l’ai dit, nous avons les meilleurs supporters du pays, alors à chaque fois que nous avons l’occasion d’entrer sur ce parquet, nous voulons les faire participer », a-t-il glissé en étant l’un des chouchous du MSG. « Je ne crois pas que je réalise encore, mais je ressens vraiment l’amour et l’énergie quand nous sommes sur le terrain. Je l’entends et je remercie tout le monde. C’est une nouvelle série et nous devons y retourner ».

Obi Toppin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 62 11 49.8 30.6 73.1 0.4 1.8 2.2 0.5 0.9 0.3 0.4 0.2 4.1 2021-22 NYK 72 17 53.1 30.8 75.8 1.0 2.8 3.7 1.1 1.4 0.4 0.8 0.5 9.0 2022-23 NYK 67 16 44.6 34.4 80.9 0.4 2.4 2.8 1.0 1.0 0.3 0.6 0.2 7.4 Total 201 15 49.2 32.5 76.6 0.6 2.3 3.0 0.9 1.1 0.3 0.6 0.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.