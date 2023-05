Lance Stephenson file à son tour à Porto-Rico

Des nouvelles de Lance Stephenson (8.6 points, 4.1 rebonds et 2.9 passes de moyenne) qui, un peu plus d’un an après son dernier match en NBA, a décidé de s’engager à Porto-Rico, et plus précisément avec le club des Leones de Ponce.

À 32 ans, l’ancien arrière des Pacers s’offre donc un nouveau défi au sein d’un championnat exotique, lui qui s’était déjà exilé en Chine en 2019/20. Sur les parquets portoricains, il retrouvera des noms comme DeMarcus Cousins, Hassan Whiteside, Tyreke Evans, Elfrid Payton, Greg Monroe, Norris Cole, Ed Davis, Eric Paschall ou encore Brandon Knight, qui ont tous décidé de filer là-bas également.

Sans doute que Lance Stephenson n’a pas complètement dit adieu à son désir de retrouver la NBA et que cette pige à l’étranger doit lui permettre de garder la forme, pour mieux attirer l’oeil de quelques dirigeants pendant l’été.

Lance Stephenson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 12 10 33.3 0.0 78.6 0.1 1.4 1.5 1.8 1.2 0.3 1.3 0.0 3.1 2011-12 IND 42 11 37.6 13.3 47.1 0.3 1.0 1.3 1.1 0.7 0.5 0.9 0.1 2.5 2012-13 IND 78 29 46.0 33.0 65.2 0.6 3.3 3.9 2.9 2.1 1.0 1.4 0.2 8.8 2013-14 IND 78 35 49.1 35.2 71.1 1.2 5.9 7.2 4.6 2.5 0.7 2.7 0.1 13.9 2014-15 CHA 61 26 37.6 17.1 62.7 0.6 3.9 4.5 3.9 2.2 0.6 2.1 0.1 8.2 2015-16 * All Teams 69 20 48.1 38.5 78.4 0.6 2.7 3.2 1.9 2.0 0.6 1.4 0.1 8.3 2015-16 * LAC 43 16 49.4 40.4 70.0 0.4 2.1 2.5 1.4 1.8 0.6 1.1 0.1 4.7 2015-16 * MEM 26 27 47.4 35.5 81.5 0.8 3.6 4.4 2.8 2.2 0.7 1.8 0.2 14.2 2016-17 * All Teams 18 20 45.0 30.0 61.5 0.2 2.7 2.9 3.3 1.8 0.3 1.4 0.2 6.8 2016-17 * IND 6 22 40.9 62.5 66.7 0.2 3.8 4.0 4.2 2.0 0.5 1.8 0.3 7.2 2016-17 * MIN 6 11 47.6 0.0 50.0 0.0 1.7 1.7 0.8 0.3 0.0 0.7 0.0 3.5 2016-17 * NOP 6 27 47.3 10.0 62.5 0.5 2.5 3.0 4.8 3.0 0.3 1.8 0.2 9.7 2017-18 IND 82 23 42.7 28.9 66.1 0.8 4.4 5.2 2.9 2.2 0.6 1.6 0.2 9.2 2018-19 LAL 68 17 42.6 37.1 68.5 0.5 2.7 3.2 2.1 1.6 0.6 1.3 0.1 7.2 2021-22 * All Teams 46 18 45.5 30.0 78.8 0.3 2.5 2.8 3.6 2.1 0.5 1.6 0.1 8.4 2021-22 * IND 40 19 45.8 31.0 79.5 0.3 2.5 2.8 3.9 2.2 0.6 1.7 0.1 9.3 2021-22 * ATL 6 12 38.5 0.0 50.0 0.2 2.3 2.5 1.8 1.3 0.0 0.7 0.0 1.8 Total 554 23 44.5 31.4 69.4 0.6 3.4 4.1 2.9 2.0 0.6 1.6 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.