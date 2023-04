D’Angelo Russell, une vengeance record

Vendredi soir, les Lakers ont validé leur ticket pour la demi-finale de conférence en éliminant les Grizzlies, au terme d’un Game 6 qui a tourné à l’humiliation pour les joueurs du Tennessee. Si Anthony Davis s’est distingué avec une performance défensive monumentale, un autre joueur de Los Angeles est sorti de sa boîte : D’Angelo Russell.

Critiqué pour ses performances en playoffs, le meneur des Lakers tournait jusque-là sur la série à 13.8 points à 37% au tir dont 32% à 3-points. Des statistiques décevantes pour un joueur qui était censé avoir un impact sur cette série. Mais voilà, l’impact tant attendu est arrivé au meilleur moment. Dans une Crypto.com Arena chauffée à blanc pour clôturer cette série, et sous les yeux de Kyrie Irving venu encourager LeBron, D’Angelo Russell a signé sa meilleure performance en carrière en playoffs : 31 points à 12/17 aux tirs dont 5/9 à 3-points !

« Franchement, les tirs sont juste tombés dedans ce soir » a déclaré D’Angelo Russell. « On a fait le travail en défense. On a pris des tirs faciles. Nous avons réalisé un bon début de match et nous ne leur avons jamais permis de revenir au score. Donc, c’est bien pour notre groupe, pour notre cinq de départ qui s’est mis au diapason du plan de jeu et qui nous a donné un peu de marge de manœuvre. Notre ‘second unit’ est arrivée et a fait son travail, et nous (les titulaires) sommes revenus et avons terminé le match ».

Une revanche glaciale

D’Angelo Russell s’est montré plus qu’à la hauteur, et il a donné le ton d’entrée avec 10 points dans le premier quart-temps, pour permettre aux Lakers de mener 31-20 après 12 minutes. Par la suite, les hommes de Darvin Ham ont déroulé, avec un D-Lo qui a connu un nouveau coup de chaud dans le troisième quart-temps avec 14 points inscrits.

Meilleur marqueur du match, c’est une belle revanche pour l’ancien meneur des Wolves, passé au travers de sa série de playoffs la saison dernière face à ces mêmes Grizzlies. Lors du Game 6, il a marqué plus de points à lui seul (31) que le duo Ja Morant / Desmond Bane (25).

C’est la version de D’Angelo Russell que les Lakers attendaient. Une version idéale que l’on a tellement peu vue depuis son retour aux Lakers, en février dernier. S’il arrive à répéter des performances similaires, ce serait un grand plus pour les Angelinos, puisque cela permettrait de soulager énormément en attaque Anthony Davis mais surtout LeBron James. D’ailleurs, ce dernier n’a terminé qu’une seule fois meilleur marqueur des Lakers sur la série, ce qui est un bon signe.

Free agent cet été comme… Kyrie Irving

« Le bien amène le bien… » s’est ravi D’Angelo Russell. « Je suis en mesure de tirer le meilleur parti de ma situation. Évidemment, vous savez tous ce que j’ai vécu. Ce n’est pas un secret. Mais être au sommet, accompagner cette franchise au prochain tour et avoir une nouvelle opportunité de contrôler ce que nous voulons contrôler, c’est un privilège. »

Free agent cet été, Russell a choisi le meilleur moment pour signer son record de points en playoffs, et la venue de Kyrie Irving, qui sera aussi free agent, était peut-être une motivation supplémentaire.

